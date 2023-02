Todo listo para el MWC 2023, la gran feria de la movilidad

Todo está listo en Barcelona para el arranque del MWC 2023, el congreso mundial del móvil que se celebrará en la capital catalana del 27 de febrero al 2 de marzo. Como cada año, en MuyComputer te ofreceremos una amplísima cobertura que ya hemos iniciado con los anuncios previos y que puedes ver en este tag especial.

El evento de conectividad y tecnología móvil más grande e influyente del planeta vuelve a Barcelona en lo que será la segunda edición con presencia física después de los años de parón por la pandemia. Los organizadores esperan más de 80.000 asistentes y 2.000 expositores de 200 países.

No son las cifras de los mejores años, pero no está nada mal teniendo en cuenta que nos encontramos en una fase de recuperación de las grandes ferias tecnológicas. Y no hace falta recordar la importancia del evento para Barcelona y para España, con la creación de más de 15.000 empleos temporales, ingresos cercanos a los 500 millones de euros y una publicidad que pone durante unos días a nuestro país como escaparate de la tecnología mundial.

¿Qué esperamos? Hay programadas una decena de keynotes donde destacan las conferencias que darán los ejecutivos de las grandes operadoras de telecomunicaciones (Vodafone, Telefónica, Orange, China Mobile o Deutsche Telekom) y de grandes fabricantes de equipamiento de redes como Nokia y Ericsson.

También habrá otras conferencias menores, debates, talleres y confirmando que el MWC no es una feria de móviles sino de tecnologías de movilidad, habrá áreas especializadas para industrias verticales como Industry City (zona de demostración, redes y contenido para industrias Fintech, Manufactura y Smart Mobility); el Journey to the Future (que ofrecerá a los asistentes un viaje único, experiencial y práctico hacia el futuro de la tecnología y las soluciones de conectividad) y Digital Planet (que acoge las aplicaciones, soluciones de comercio electrónico, tecnología publicitaria y marketing).

Por supuesto, también tendremos presentación de dispositivos, especialmente smartphones, además de wearables, tablets, dispositivos de realidad virtual, portátiles o componentes de redes. Exceptuando Apple que no participa en ferias globales, tendremos la presencia de todos los grandes fabricantes: Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor, Motorola, Oppo, Realme o Sony. Google, Meta y Nokia también han confirmado su asistencia, si bien sin presentación de producto. ¡No te lo pierdas!

Agenda MWC 2023