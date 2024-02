Todo a punto para el MWC 2024, la feria mundial de la movilidad

Todo está listo en Barcelona para el arranque del MWC 2024. El Mobile World Congress se celebrará del 26 al 29 de febrero y como cada año en MuyComputer te ofreceremos una amplísima cobertura.

El evento de conectividad y tecnología móvil más grande e influyente del planeta vuelve a Barcelona en lo que será la tercera edición con presencia física después de los años de parón por el COVID. Recuperar las impresionantes cifras anteriores a COVID debe ser el objetivo general y para esta edición los organizadores esperan más de 88.000 asistentes y 2.400 exhibidores de 202 países diferentes.

No son las cifras de los mejores años, pero no está nada mal teniendo en cuenta que las grandes ferias tecnológicas se encuentran en una fase de recuperación y que la estrategia de las compañías tecnológicas ha cambiado y apuestan más por eventos dedicados y/o presentaciones on-line que terminan rebajando su presencia en las grandes ferias. En cualquier caso, el evento es muy importante, para Barcelona en términos de generación de empleo temporal e ingresos y también para España, con una publicidad que pone durante unos días a nuestro país como escaparate de la tecnología mundial.

Qué esperamos del MWC 2024

Las keynotes y conferencias magistrales son el primer punto de interés de la feria y podremos ver a importantes directivos entre los ponentes, comenzando por los cuatro mayores operadores de telecomunicaciones europeos (Deutsche Telekom, Orange, Vodafone y Telefónica). El presidente de Microsoft, Brad Smith, que recientemente ha anunciado una importante inversión en España, también estará presente.

Otros destacados son Michael Dell, director ejecutivo y presidente de Dell Technologies y Julie Sweet, presidenta y directora ejecutiva de Accenture. 2024 es el año de la IA generativa y no faltarán conferencias relativas a esta tecnología, incluyendo la ponencia de Demis Hassabis, uno de los «padres de la IA».

Y el 4FYN. Otro evento paralelo a destacar celebra su décimo aniversario y está dedicado al fomento de las starts-up. Es el equivalente del MWC al Eureka Park del CES y siempre ofrece novedades de interés. No faltarán tampoco las áreas especializadas para industrias verticales, Industry City, Journey to the Future y el Digital Planet que acoge las aplicaciones, soluciones de comercio electrónico, tecnología publicitaria y marketing).

Presentación de producto electrónico. Aunque el MWC no es una feria de móviles sino de tecnologías de movilidad también tendremos novedades en dispositivos. Esperamos nuevos móviles de Motorola; de Xiaomi con la serie 14 Ultra; de HONOR con el Magic 6 Pro; el Nothing Phone 2a o lo nuevo de Nokia.

Después del enfoque a la IA de los Galaxy S24 de Samsung, apunta a que estas tecnológicas serán promocionadas en todas las presentaciones. También veremos plegables y como innovación el portátil de Lenovo con pantalla transparente que adelantamos la semana pasada. Por supuesto, se esperan los primeros apuntes de la próxima generación de redes 6G y la continuación del despliegue de la conectividad inalámbrica Wi-Fi 7. El coche eléctrico de Xiaomi apunta también y no será lo único que veremos en movilidad urbana.

Agenda MWC 2024