Xiaomi Mi A1, análisis

La llegada de Xiaomi a España va a suponer todo un soplo de aire fresco en el panorama móvil de nuestro país, especialmente en lo que se refiere a gamas media y baja. Con una estrategia que apuesta por ajustar la relación entre calidad, precio y prestaciones hasta el extremo, este Xiaomi Mi A1 supone toda una revolución en el rango de los 200 euros. Lo hemos probado durante unas semanas y estas son nuestras impresiones.

Xiaomi apuesta por un cuerpo totalmente metálico para un teléfono que mide 155,4 milímetros de alto y 75,8 milímetros de ancho, con un peso de 165 gramos. No es especialmente compacto, pero si está bien equilibrado, es resistente y resulta cómodo en el día a día. El diseño, claramente inspirada en la anterior iteración de Apple, funciona pero no sorprende, si bien no podemos pedirle mucho más a un terminal que, no olvidemos, se posiciona en la gama media-baja de precios.

Antes de continuar, merece la pena dar un repaso a las especificaciones técnicas más importantes de esta propuesta:

Pantalla 5,5 pulgadas, 1.920 x 1.080 píxeles, 400 ppp.

Procesador Snapdragon 625, 8 núcleos, GPU Adreno 506

4 Gbytes de RAM

64 Gbytes (ampliable vía microSD)

Cámara trasera dual 12 + 12 MP. Frontal 5 MP.

Batería 3.080 mAh.

LTE, WiFi, Bluetooth, GPS, lector de huellas

Precio 229 euros.

La combinación del Snapdragon 625 con los 4 Gbytes de RAM convence y funciona, en gran parte por la apuesta de Xiaomi de dejar un Android puro. Así, la inmensa mayoría de los usuarios experimentarán una fluidez digna de teléfonos que doblan o triplican su precio, incluyendo escenarios multitarea. Solo conseguimos ponerlo en aprietos ejecutando juegos de última generación, donde la GPU Adreno 506 no puede hacer milagros. En todo lo demás, sobresaliente.

El sensor de huellas, situado en la parte posterior (sí, sabemos que a muchos usuarios no les termina de convencer) tiene un funcionamiento preciso y fluido. En su contra juega la ausencia de NFC, un error un tanto inexplicable que seguro se subsana en futuros modelos de este terminal pero que, a día de hoy, puede ser un hándicap determinado perfil.

Una cámara excelente

Tras unas cuantas sesiones de fotos, podemos decir sin miedo prácticamente a equivocarnos que tiene una de las mejores cámaras entre los móviles de este rango de precio. Una versión dual de 12 megapíxeles en parte trasera y 5, en la delantera con zoom óptico de 2x al que se le puede sumar 10x en forma de zoom digital.

Arriba, fotografía de un atardecer sin tocar controles. Abajo, fotografía de un amanecer subiendo el ISO.

La cámara ha sido probada en malas condiciones lumínicas con un resultado aceptable. Al subirle el ISO hace bastante ruido -como podemos ver en la imagen superior- pero no sale tan mal parado. Aunque no tiene demasiados controles profesionales -no está concebido para ese fin-, cuenta con la opción de desenfocar el fondo que tan exitosa ha resultado en smartphones como el Huawei P10. Lo más importante es que hacer fotos con el Xiaomi Mi A1 es divertido, fácil y podemos obtener resultados notables de una manera muy sencilla.

En cuanto a la batería el Xiaomi Mi A1 dispone de una de 3.080 mAh, suficiente para un día de uso normal sin problemas. No hay función de carga rápida pero, en nuestras pruebas, la gestión de la energía ha demostrado ser muy eficiente y podemos superar sin grandes dramas los 6,5 horas de “pantalla activa” a lo largo de la jornada.

Conclusiones

Pocos teléfonos nos darán tanto a este precio. Estamos ante un smartphone equilibrado, con Android puro (y garantía de actualización), una cámara excelente y un diseño que, sin ser rompedor, destaca por encima de sus competidores.

En el lado negativo es una lástima la ausencia de NFC y es posible que la estética resulte algo anticuada si lo comparamos con smartphones de nueva generación que, no olvidemos, pueden hasta quintuplicar el precio de esta propuesta. En definitiva, un gran terminal a un precio increíble.