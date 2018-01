Durante los últimos años Minecraft ha sido considerado como el juego más vendido de toda la historia en PC, un reconocimiento que ha perdido a manos del conocido PlayerUnknown’s Battlegrounds.

El título de Bluehole Studio ha logrado convertirse en el juego más vendido hasta el momento en PC al superar en 42.000 unidades a Minecraft. Para que tengáis más claros los números adjunto los datos concretos al momento de escribir este artículo:

PlayerUnknown’s Battlegrounds : 27.640.000 unidades (con un margen de error aplicado de 160.000 unidades).

: 27.640.000 unidades (con un margen de error aplicado de 160.000 unidades). Minecraft: 27.598.163 unidades a nivel internacional (sólo datos de PC).

En el fondo la noticia no nos sorprende ya que PlayerUnknown’s Battlegrounds ha gozado de un enorme éxito casi desde sus inicios, y durante los últimos meses su popularidad no ha hecho más que crecer y crecer, hasta tal punto que dicho juego se ha acabado extendiendo a Xbox One y Xbox One X.

No obstante debemos destacar un detalle importante, y es que dicho juego ha conseguido convertirse en el más vendido de la historia en PC a pesar de encontrarse en fase de acceso previo durante mucho tiempo, es decir a pesar de que se trataba de un producto que se vendía “sin terminar”.

Este detalle es importante que añade valor al logro y nos permite tener un mejor enfoque de la noticia, ya que no todos los días un juego a medio acabar logra convertirse en el título más vendido de la historia en una plataforma concreta.

Con respecto a PlayerUnknown’s Battlegrounds no hay duda de que su fórmula enfocada al jugador contra jugador y su apartado estético y técnico han gustado, aunque Bluehole Studio todavía tiene una importante cuenta pendiente con la optimización.

