NVIDIA prepara una Quadro GV100 basada en la arquitectura Volta

Un binario presente en la última versión de NVFlash ha confirmado que NVIDIA tiene en boxes la Quadro GV100, una tarjeta gráfica tope de gama que irá dirigida al sector profesional y que en teoría no debería diferir a nivel de especificaciones de la Tesla GV100.

Haciendo una comparativa con la GTX TITAN V tampoco esperamos grandes diferencias a nivel de especificaciones ya que la base de dichas tarjetas es el mismo, el núcleo gráfico GV100.

Esto quiere decir que la Quadro GV100 debería contar con 5.120 shaders y mantener los 640 núcleos tensor para inteligencia artificial y aprendizaje profundo, aunque no tenemos claro si vendrá acompañada de un bus de 3.072 bits y 12 GB de HBM2 como la GTX TITAN V o si contará con un bus de 4.096 bits y 16 GB de HBM2 como la Tesla GV100.

Es importante tener en cuenta que aunque las especificaciones de la GTX TITAN V y de la Quadro GV100 acaben siendo muy parecidas ambas se dirigen a sectores diferentes y tendrán precios dispares. La primera ronda los 3.000 dólares y esperamos que la segunda triplique ese precio.

¿Cómo justifica NVIDIA esa diferencia de precio? Pues es muy sencillo, la familia Quadro ofrece un conjunto de características profesionales únicas que no están presentes en otras tarjetas gráficas, entre las que podemos incluir por ejemplo certificaciones de software y optimizaciones concretas que permiten un mayor rendimiento y una mejor experiencia de uso en tareas de diseño gráfico, medios, animación, arquitectura, exploración de recursos y similares.

No podemos descartar que el gigante verde decida marcar un poco más las distancias con la GTX TITAN V manteniendo como dijimos el bus de 4.096 bits y los 16 GB de memoria HBM2 que tiene la Tesla GV100, pero no está confirmado oficialmente así que no es seguro.

Más información: TechPowerUP!