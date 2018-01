GTX 960 en SLI frente a GTX 1060 de 6 GB en juegos actuales

Ayer publicamos esta interesante comparativa dedicada a las GTX 970 en SLI frente a una GTX 1080 y hoy hemos querido hacer lo propio con una configuración de GTX 960 en SLI, que se verá las caras con la GTX 1060 de 6 GB de NVIDIA.

Como sabrán la mayoría de nuestros lectores las GTX 970 fueron gama alta en su momento y las GTX 960 gama media. La diferencia de rendimiento entre una y otra era muy marcada, tanto que en general era recomendable ahorrar un poco más para comprar la primera si queríamos asegurar una larga vida útil.

A pesar de ello las GTX 960 gozaron de una gran popularidad y se vendieron en grandes cantidades, así que todavía hoy hay muchos usuarios que cuentan con dicha tarjeta gráfica y que pueden barajar la opción de montar dos GTX 960 en SLI como vía de actualización con una inversión mínima.

En esta comparativa de los chicos de Benchmark vamos a ver cómo rinden esas GTX 960 en SLI frente a la GTX 1060 de 6 GB, una tarjeta gráfica que podemos considerar como su sucesora natural y que en líneas generales rinde como una GTX 980.

Antes de ver los resultados os dejamos el habitual resumen con las especificaciones de cada tarjeta.

GTX 960 (cada tarjeta)

Núcleo grafico GM206 (Maxwell en 28 nm) a 1.127 MHz-1.178 MHz.

1.024 shaders.

64 unidades de textura.

32 unidades de rasterizado.

Bus de 128 bits con 4 GB de GDDR5.

Precio medio (segunda mano): 120 euros.

GTX 1060

Núcleo grafico GP106 (Pascal en 16 nm) a 1.506 MHz-1.708 MHz.

1.280 shaders.

80 unidades de textura.

48 unidades de rasterizado.

Bus de 192 bits con 6 GB de GDDR5.

Precio medio (nueva): 300 euros. De segunda mano rondan los 250 euros.

En esta comparativa han analizado Rise of The Tomb Raider en DirectX 11 para que la configuración SLI funcione sin problemas, así que los resultados son bastante completos y muy claros.

Por lo general el SLI de GTX 960 aguanta bastante bien frente a la GTX 1060 de 6 GB y llega a ofrecer un rendimiento casi idéntico en la mayoría de los juegos, pero queda muy por detrás en otros como el citado Rise of The Tomb Raider y también en Rainbow Six Siege.

La conclusión que podemos sacar es prácticamente la misma que os dimos en el artículo anterior. Añadir una segunda GTX 960 no es una mala opción ya que en la mayoría de los casos notaremos una importante mejora de rendimiento, pero la problemática del soporte en juegos de configuraciones multiGPU nos dará más de un quebradero de cabeza.