GeForce GTX 970 en SLI frente a GeForce GTX 1080 en juegos actuales

Debido a su buen rendimiento, bajo precio y excelente escalado en la mayoría de los juegos algunos usuarios han considerado montar dos GeForce GTX 970 en SLI, una configuración que permite mejorar el rendimiento con una inversión relativamente asequible y que evita tener que comprar una tarjeta gráfica nueva de gama alta para conseguir una mejora rentable en términos de rendimiento.

Con el aumento de precio que están experimentando las tarjetas gráficas de gama alta esa idea de montar dos GeForce GTX 970 en SLI tiene más sentido que nunca, ¿pero es realmente una buena idea?

Es una pregunta necesaria que gracias a los chicos de Benchmark podemos responder de forma precisa. Las últimas comparativas de rendimiento que vi en su momento indicaban que dos GeForce GTX 970 en SLI quedaban más o menos al nivel de una GTX 1070 de NVIDIA, que a su vez rinde casi como una GTX 980 TI a frecuencias de stock.

En el vídeo que acompañamos la comparativa sube el listón considerablemente ya que se enfrenta dicha configuración con doble GPU a una GTX 1080 y los resultados son claros, aunque antes de analizarlos vamos a repasar las especificaciones de cada tarjeta gráfica.

GTX 970 (cada tarjeta)

1.664 shaders (Maxwell en 28 nm).

104 unidades de texturizado.

56 unidades de rasterizado.

GPU a 1.050 MHz-1.178 MHz.

Bus de 224 bits con 3,5 GB de GDDR5 a 7 GHz.

Bus de 32 bits con 0,5 GB de GDDR5 a 7 GHz.

Precio medio de un SLI (segunda mano): menos de 400 euros.

GTX 1080

2.560 shaders (Pascal en 16 nm).

160 unidades de textura.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

8 GB de memoria GDDR5X a 10 GHz.

Frecuencias de 1.607 MHz-1.7033 MHz.

Precio medio (nueva): unos 600 euros.

Los resultados dependen bastante de cada juego en concreto y de si éste puede aprovechar una configuración SLI. Rise of the Tomb Raider por ejemplo no tiene soporte así que sólo trabaja una GTX 970 y el resultado es muy flojo.

Sin embargo en otros títulos como GTA V el SLI de GTX 970 rinde casi al mismo nivel que una GTX 1080 y esa es precisamente la tónica de la mayor parte de la comparativa.

Por relación coste-prestaciones hacer un montar dos GTX 970 en SLI puede ser una buena opción, sobre todo si encontramos la segunda unidad a buen precio, pero debemos tener en cuenta que será una configuración menos eficiente que una GTX 1080 y que tendremos que lidiar con la problemática del soporte en juegos de configuraciones multiGPU.