Ya hay demo de Cyberpunk 2077; estará en el E3 de 2018

Según las últimas informaciones (confirmadas por dos fuentes diferentes) CD Projekt RED tiene una demo de Cyberpunk 2077 que está siendo mostrada a nivel interno, y que en teoría será mostrada públicamente en el E3 de este mismo año.

Esta noticia cuadra con los movimientos más recientes de CD Projekt RED, que decidió recuperar la actividad en la cuenta oficial de Twitter dedicada a Cyberpunk 2077 con un simple “beep” que generó alrededor de 50.000 “me gusta”.

El hecho de que se hable de una demo de Cyberpunk 2077 es sin duda una buena noticia, ya que quiere decir que el juego estaría en un estado bastante avanzado y que puede que su lanzamiento se produzca entre finales de 2018 y mediados de 2019.

En cualquier caso la información oficial de momento brilla por su ausencia y debemos tomarnos todo con suma cautela, aunque es imposible negar que todo lo que hemos expuesto tiene sentido y que en principio debería cumplirse, siempre que no se produzcan retrasos de última hora.

Por lo que respecta a esa posible demo de Cyberpunk 2077 espero que los chicos de CD Projekt RED sean honestos y no repitan la jugada que hicieron con The Witcher 3, un juego que acabó recibiendo un “downgrade” gráfico bastante grande como podéis ver en el vídeo adjunto.

Sí, sé que los gráficos no lo son todo y que The Witcher 3 tiene un apartado visual sobresaliente, pero eso no cambia el hecho de que no está nada bien mostrar un producto que luce de once y acabar lanzando luego una versión recortada que no está a ese nivel.

