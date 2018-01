Anunciado God of War Stone Mason Edition, un lujazo cargado de extras

Es uno de los exclusivos para PS4 más esperados del momento (con permiso de The Last of Us 2). También una de las apuestas más fuertes de Sony para este año y como no podía ser de otra forma contará con una edición de coleccionista de lujo; la God of War Stone Mason Edition.

La God of War Stone Mason Edition ha sido confirmada por GameStop y de momento se presenta como una exclusiva disponible en precompra en Estados Unidos, donde tiene un precio de 149,99 dólares.

Sí, es un precio muy alto, tanto que con un poco más daría casi para comprar una PS4, pero viendo los contenidos que trae no hay duda de que es un coste “razonable”:

Contenidos digitales

Escudo Defender of the Chosen (Defensor del Elegido).

Set de armadura Death’s Vow (Voto de la Muerte).

Escudo Exile’s Guardian (Guardián del Exilio).

Cómic Digital God of War de Dark Horse.

Libro de arte digital de Dark Horse.

Un tema dinámico para la consola PS4.

Contenidos físicos

Juego con caja y disco.

Mapa de tela.

Anillo de Cantería.

Llavero con la cabeza parlante de Mimir.

Dos tallas de cinco centímetros de un caballo y un troll.

Estatua de casi 23 centímetros dedicada a Kratos y Atreus.

dedicada a Kratos y Atreus. Libro “de acero” de edición limitada.

Litografía exclusiva.

Dos tallas de cinco centímetros de los hermanos Huldra.

Todo un capricho para los coleccionistas como podemos ver. De momento no tenemos detalles sobre su posible disponibilidad en Europa, pero ya sabéis que este tipo de ediciones se suelen agotar casi al instante así que en cualquier caso va a ser complicado hacerse con una.

Os recordamos que God of War 4 llegará antes de terminar la primera mitad de 2018.