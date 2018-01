God of War para PS4 llega el 20 de abril, no habrá downgrade

Raf Grassetti, uno de los artistas principales que trabajan en God of War para PS4, ha negado rotundamente los rumores que apuntaban a un posible “downgrade” en la versión final del juego que llegará a la consola de nueva generación de Sony el 20 de abril.

Desde que se produjo su anuncio oficial God of War para PS4 se convirtió en uno de los juegos más esperados, y no sólo por su excelente factura técnica sino también por el evidente giro argumental y jugable que supondrá para la franquicia.

Los retrasos que se fueron produciendo generaron un cierto malestar, pero el proyecto ha seguido adelante y el último vídeo que tuvimos ocasión de ver confirma que no ha cambiado nada, al menos en teoría ya que es imposible valorar por completo un juego que ofrecerá más de 25 horas con un vídeo de poco más de 3 minutos.

A continuación os dejo el tráiler del modo historia que Sony publicó hace cosa de unos días y el que mostraron en el E3 de 2016 para que podáis comparar el apartado gráfico en busca de esa posible reducción de calidad gráfica.

En líneas generales no he visto ningún cambio importante que sustente los rumores de esa supuesta reducción de calidad gráfica, así que parece que Raf Grassetti dice la verdad y que los rumores que apuntaban a un “downgrade” no tienen sentido.

Salvo cambios de última hora esperamos que God of War para PS4 funcione en resolución 1080p (Full HD) con una tasa de 30 fotogramas por segundo (fijos). La versión para PS4 Pro debería alcanzar resolución 4K tirando de reescalado, aunque no descartamos el uso de resolución dinámica para una mayor estabilidad.