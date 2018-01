Requisitos de World of Warcraft: Battle for Azeroth

Activision-Blizzard ha confirmado los requisitos oficiales de World of Warcraft: Battle for Azeroth, la nueva expansión del veterano y conocido juego MMORPG que llegará al mercado el próximo verano.

En este artículo ya os contamos las novedades más importantes de World of Warcraft: Battle for Azeroth, así que os invitamos a echarle un vistazo por si no tuvisteis ocasión de leerlo en su momento.

Requisitos mínimos

Windows 7 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5 760 o AMD FX 8100.

4 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GTX 560, Radeon HD 7850 con 2 GB o Intel HD 530 (versión de 45 vatios).

70 GB de espacio libre en un HDD de 7.200 RPM.

Requisitos recomendados

Windows 7 de 64 bits.

Procesador Intel Core i7 4770 o AMD FX 8310.

8 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GTX 960 o Radeon R9 280.

70 GB de espacio libre en un SSD.

En general los requisitos están bien expresados aunque hay dos equivalencias que no cuadran. La primera está en las tarjetas gráficas que encontramos en los requisitos mínimos. Una GTX 560 es mucho más potente que una Intel HD 530 y la Radeon HD 7850 es superior a ambas. El equivalente más cercano a la solución de NVIDIA sería una HD 7770.

El segundo error está en el procesador recomendado. Un Core i7 4770 es superior a un FX 8310 en términos de potencia bruta y su equivalente más cercano sería un Ryzen 5 1400.

Tened en cuenta que al ser un MMORPG es posible que el rendimiento difiera considerablemente en función de la instancia en la que nos encontremos y de la cantidad de jugadores concurrentes, lo que significa que esos requisitos recomendados no tienen porque asegurar una fluidez plena en todo momento.

Más información: DSOGaming.