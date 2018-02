Red Dead Redemption 2 llegará el 26 de octubre a consolas

Rockstar Games ha confirmado que el lanzamiento de Red Dead Redemption 2 se producirá el 26 de octubre, una fecha que supone un retraso claro frente a las estimaciones iniciales que lo situaban en esta misma primavera.

La esperada precuela del original se retrasa varios meses y en Rockstar Games no han dado una explicación concreta; simplemente han indicado que el juego necesita más tiempo para poder pulir algunas cosas y piden perdón a todo aquél que se haya sentido decepcionado con este anuncio.

Red Dead Redemption 2 fue anunciado el pasado año como una exclusiva para consolas, lo que significa que en principio sólo llegará a Xbox One y PS4. Imaginamos que el juego estará optimizado para poder aprovechar la mayor potencia de PS4 Pro y Xbox One X, pero todavía no tenemos detalles en este sentido así que no tenemos claro qué tiene pensado Rockstar para ambas consolas.

Es importante recordar que en su momento GTA V también llegó como una exclusiva para consolas y que al final acabó llegando a PC. El plazo que se dio Rockstar Games entre los lanzamientos de cada versión permitió hacer un excelente trabajo a nivel de calidad gráfica y de optimización.

Lo dicho sugiere que es muy probable que Red Dead Redemption 2 acabe llegando a PC algunos meses después de que se produzca al lanzamiento de la versión para PS4 y Xbox One, y que por tanto se tratará de una exclusiva temporal en ambas plataformas.

Rockstar Games todavía no ha desmentido ni ha confirmado su intención de llevar el juego a compatibles, pero no creemos que vayan a desaprovechar el potencial de dicho mercado.

Más información: Web oficial.