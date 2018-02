Tatsumi Kimishima, presidente de Nintendo tras del desafortunado fallecimiento de Satoru Iwata, ha confirmado al conocido medio Nikkei que Nintendo Switch tendrá un ciclo de vida más largo de lo habitual (alrededor de cinco o seis años actualmente).

Esto quiere decir que Nintendo Switch tendrá un soporte similar al que ha recibido Nintendo 3DS, una consola que llegó al mercado en 2011 y que todavía hoy se sigue comercializando y continúa recibiendo juegos importantes.

Lo dicho sugiere que la gran N va a tratar a su nueva consola como una portátil y no como un modelo de escritorio. Este matiz es importante ya que hablamos de una consola híbrida gracias al dock, y también porque Nintendo suele dar soporte por un mayor periodo de tiempo a sus portátiles.

No hay duda de que la buena acogida que ha tenido Nintendo Switch ha sido muy positiva para la gran N, ya que le ha permitido volver al buen camino y al mismo tiempo le ha dado la oportunidad de reafirmar el valor de sus franquicias exclusivas y la importancia de la innovación a la hora de buscar nuevas maneras de jugar.

Puede que nos guste más o menos, pero la compañía japonesa ha logrado demostrar en plena fiebre del 4K (reescalado) que hay vida más allá de las consolas descompensadas (Xbox One X y PS4 Pro), y que es capaz de hacer sombra a cualquier título triple A con una nueva entrega de sus franquicias más populares (The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Super Mario Odyssey son dos claros ejemplos).

