Nintendo anuncia resultados, Mario Kart para móviles y lanzamiento de Switch Online

Nintendo ha anunciado la versión del Mario Kart para móviles y el lanzamiento del servicio Switch Online en septiembre, junto a la presentación de resultados financieros que confirman una gran recuperación del fiasco de Wii U y el descenso de ventas de consolas portátiles.

Nintendo ha vuelto. De los números rojos de años anteriores (desconocidos en toda la historia de la compañía), la firma ha cerrado cuentas en 2017 y son excelentes, destacando los 1.000 millones de euros de beneficio neto para un incremento interanual del 31 por ciento.

Los resultados se han cimentado en las buenas ventas de la consola de sobremesa Switch en el último trimestre del año, 7,23 millones de unidades para totalizar 14,86 millones desde el lanzamiento en marzo. Para poner estas cifras en contexto, citar que Switch ha superado todas las ventas de Wii U en solo diez meses. Si la tendencia continúa, Nintendo superará a Microsoft y sus Xbox One, aunque no a Sony con las PS4, inalcanzables en el total de la actual generación de consolas.

Otro apartado importante relacionado es el de juegos. Nintendo habría vendido 47 millones de copias para su consola de sobremesa Switch desde que llegó al mercado, con títulos que encabezan las ventas mundiales como Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe y The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Nintendo en 2018

La firma japonesa tiene buenas previsiones de venta de consolas y juegos para 2018. Explosivas para la Switch y al menos conteniendo la caída de consolas móviles por la llegada de un competidor más versátil como es el smartphone.

Nintendo juega con varias barajas. Vende consolas portátiles, pero también ha sabido ver la necesidad de entrar en el segmento del juego móvil, con gran éxito. A este respecto, ha anunciado oficialmente el Mario Kart para plataformas móviles. La serie es una de las más reconocidas de la historia de Nintendo y la versión para Switch es hasta ahora la más vendida de la consola (7,3 millones de copias), solo superada por el Super Mario Odyssey. No hay fecha de llegada. Antes del primer trimestre de 2019.

Otro anuncio importante de las últimas horas es el lanzamiento del Nintendo Switch Online para el mes de septiembre. El servicio de juego en línea fue uno de los aspectos controvertidos en el anuncio de características de la nueva consola, porque sería un servicio de pago siguiendo la estrategia de Sony y Microsoft.

Microsoft prometió que el servicio ofrecería nuevos servicios exclusivos que aportarían un valor claro al modo on-line. Acceso al modo de juego en línea, salas para organizar partidas, chat en tiempo real y la posibilidad de descargar un juego de NES o SNES cada mes, estando disponibles mientras que mantengamos la suscripción.

Los suscriptores también recibirán ofertas y descuentos especiales en contenidos digitales para la consola y otro “valor añadido” que prometió el presidente de la compañía. Al menos sí será económico, 19,99 euros al año, 7,99 euros por tres meses o 3,99 euros al mes. Estará disponible en septiembre.