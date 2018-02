Final Fantasy XV Benchmark; prueba la potencia de tu PC

Square Enix ha confirmado el lanzamiento de Final Fantasy XV Benchmark, una prueba de rendimiento para PCs basados en Windows que nos permite medir la potencia de nuestro equipo y valorar la experiencia que podemos esperar en base a la puntuación obtenida.

Final Fantasy XV Benchmark es muy fácil de utilizar, sólo tenemos que descargarla a través de este enlace (pesa 3,37 GB), descomprimirla e instalarla. Una vez hecho ejecutamos y listo, podremos pasar la prueba de rendimiento.

La nueva entrega de la conocida franquicia de Square Enix utiliza GameWorks de NVIDIA, así que debéis tener en cuenta que es muy probable que funcione mejor en soluciones GeForce incluso aunque en teoría tengamos modelos menos potentes que sus equivalentes Radeon de AMD. No sería la primera vez que ocurre esto y tampoco es algo exclusivo de NVIDIA, ya que por ejemplo las Radeon de AMD rinden mejor en juegos como DOOM 2016, Wolfenstein II: The New Colossus y HITMAN.

En función de la puntuación obtenida podemos esperar que el juego rinda con un mayor o menor grado de fluidez. Estos son los valores más importantes que deben serviros como referencia:

De 0 a 1.999 puntos : Insuficiente para jugar.

: Insuficiente para jugar. De 2.000 a 2.999 puntos : Podremos jugar pero habrá falta de fluidez. Reducir la calidad gráfica del juego podría ayudar a mejorar la experiencia.

: Podremos jugar pero habrá falta de fluidez. Reducir la calidad gráfica del juego podría ayudar a mejorar la experiencia. De 3.000 a 4.499 puntos : Es el nivel estándar para jugar con una fluidez y calidad gráfica aceptable.

: Es el nivel estándar para jugar con una fluidez y calidad gráfica aceptable. De 6.000 a 8.999 puntos: En este nivel disfrutaremos de una buena fluidez incluso con calidades gráficas altas.

Todo lo que supere esos resultados significa que con nuestro equipo podremos mover el juego incluso con resoluciones y calidades gráficas elevadas manteniendo una buena fluidez.

Final Fantasy XV llegará a PC el próximo 6 de marzo. La gráfica que os dejo al final muestra los resultados con mi PC basado en Ryzen 7 1800X a 4 GHz, 32 GB de DDR4 a 2.933 MHz y una GTX 980 TI a 1.478 GHz en GPU y 8 GHz en GDDR5.