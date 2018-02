El pase de temporada de Far Cry 5 viene con Far Cry 3 de regalo

Ubisoft ha confirmado que el pase de temporada de Far Cry 5 vendrá con una copia de Far Cry 3 de regalo, una buena noticia que supone la llegada de dicho título a las consolas de nueva generación.

La compañía francesa también tiene pensado lanzar Far Cry 3 en Xbox One y PS4 un mes antes de la llegada del pase de temporada de Far Cry 5, lo que significa que también se podrá comprar por separado.

Todavía no sabemos qué mejoras traerá Far Cry 3 en su versión para las consolas de nueva generación, pero dado que se trata de un juego pensado para Xbox 360 y PS3 que fue adaptado a PC podemos esperar una mayor resolución (probablemente 1080p) y un incremento de la calidad gráfica a nivel general (texturas, filtrado y sombras).

Os recordamos que el lanzamiento de Far Cry 5 está previsto para el 27 de marzo. El juego llegará a PC, PS4 y Xbox One, y contará con mejoras a nivel técnico en Xbox One X y PS4 Pro.

El pase de temporada incluirá los siguientes contenidos:

Horas de Oscuridad: Viaja en el tiempo hasta las “Horas de la Oscuridad” y combate a los guerrilleros del vietcong.

Viaja en el tiempo hasta las “Horas de la Oscuridad” y combate a los guerrilleros del vietcong. Zombis Muertos Vivientes : Enfréntate a las hordas de muertos vivientes en “Dead Living Zombies” recorriendo diferentes escenarios de películas de serie B.

: Enfréntate a las hordas de muertos vivientes en “Dead Living Zombies” recorriendo diferentes escenarios de películas de serie B. Perdido en Marte: Viaja al planeta rojo y lucha contra los arácnidos marcianos.

Para jugarlo en PC deberemos cumplir las siguientes especificaciones:

Requisitos mínimos

Windows 7 SP1 64 bits.

Intel Core i5-2400 (cuatro núcleos) o AMD FX-6300 (seis núcleos).

8 GB de RAM.

GTX 670 o Radeon R9 270 con 2 GB de memoria gráfica.

Buena experiencia en resolución 720p y calidad baja.

Requisitos recomendados

Windows 7 SP1 64 bits.

Intel Core i7 4770 (cuatro núcleos y ocho hilos) o AMD Ryzen 5 1600 (seis núcleos y doce hilos).

8 GB de RAM.

GTX 970 o Radeon R9 290X con 4 GB de memoria gráfica.

Buena experiencia en resolución 1080p y calidad alta (60 FPS estables).

