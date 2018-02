Call of Duty Black Ops 4 llegará este año; disponible en Nintendo Switch

Según los últimos rumores Call of Duty Black Ops 4 será la próxima entrega de la conocida franquicia de acción bélica de Activision, una saga que como sabemos estuvo en horas bajas con la llegada de Call of Duty: Infinite Warfare y que ha logrado recuperarse gracias a la buena acogida que ha tenido Call of Duty: WWII.

Call of Duty Black Ops 4 mantendrá la ambientación de las entregas anteriores y nos llevará directamente al futuro (no sabemos si cercano o lejano), lo que significa que adoptará un enfoque totalmente distinto a Call of Duty: WWII no sólo por línea temporal, sino también porque no estará basado en un conflicto real.

El lanzamiento de Call of Duty Black Ops 4 se producirá en PS4, Xbox One, PC y Nintendo Switch. Sí, según la fuente de la noticia esta nueva entrega llegará también a la consola híbrida de Nintendo, un dato muy importante ya que hablamos de una de las franquicias más importantes del mundo del videojuego.

Si se confirma su llegada a Nintendo Switch dicha consola vería reforzada su popularidad y podría dar un fuerte impulso a sus ventas. En teoría esa versión estará totalmente adaptada a las posibilidades de la consola, tanto a nivel de especificaciones como de controles.

Habrá que esperar a ver cómo luce la adaptación de Call of Duty Black Ops 4 en dicha consola ya que sus especificaciones son bastante modestas comparadas con las de Xbox One y PS4, aunque viendo los resultados que logró el port de DOOM 2016 tenemos razones para ser positivos.

