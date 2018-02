iOS 11.3 Beta 2 introduce Salud de la Batería, todo lo que debes saber

El lanzamiento de iOS 11.3 Beta 2 nos ha dejado una importante sorpresa. Tal y como apuntaban los rumores esta nueva versión del sistema operativo móvil de Apple introduce Salud de la Batería, un nuevo apartado que viene a ser la respuesta de Apple a la polémica del modo de bajo consumo en iPhones con baterías desgastadas.

Salud de la Batería se integra como un nuevo apartado en la sección “Batería” del menú de “Ajustes” de iOS, desde el cual podemos visualizar diferentes aspectos de interés como:

Capacidad máxima de la batería : Este valor se pone en relación con el máximo de un terminal nuevo, lo que significa que un 100% significa que no hay desgaste y un 90% que la batería ha perdido un 10% frente al máximo de carga de una unidad nueva.

: Este valor se pone en relación con el máximo de un terminal nuevo, lo que significa que un 100% significa que no hay desgaste y un 90% que la batería ha perdido un 10% frente al máximo de carga de una unidad nueva. Capacidad de rendimiento máximo: Aquí es donde se indica si la batería es capaz de ofrecer un suministro óptimo para soportar los picos de voltaje de una CPU funcionando a pleno rendimiento. También es donde se recogen los apagones espontáneos si es incapaz de ello, y donde aparece la aplicación del modo de bajo consumo y la posibilidad de deshabilitarlo como vemos en la imagen adjunta.

La instalación de iOS 11.3 deshabilitará el modo de bajo consumo pero éste se activará de forma automática si se produce un apagón espontáneo. Desde el menú correspondiente podremos deshabilitarlo, pero puede que sigamos sufriendo esos apagones.

Un enfoque acertado el de Apple con esta actualización, aunque me sorprenden las capturas de MacRumors, en las que un iPhone con una batería al 95% de capacidad máxima ha sufrido un apagón espontáneo y ya tiene activado el modo de bajo consumo. No consigo entender que una batería que apenas se ha degradado un 5% ya sufra ese problema, así que lo único razonable que se me ocurre es que sea una referencia meramente ilustrativa.

Más información: MacRumors.