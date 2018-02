Apple ha confirmado que aquellos que hayan comprado un iPhone 8, iPhone 8 Plus o iPhone X no tendrán problemas con las baterías ni deberán considerar el uso de un modo de bajo consumo para evitar apagones súbitos cuando éstas se desgasten, una buena noticia que sin embargo ha vuelto a reavivar la polémica.

Como recordaréis los que nos leéis a diario Apple forzó por software un modo de bajo consumo a partir de los iPhone 6 que reducía el rendimiento del procesador en aquellos modelos con baterías viejas y desgastadas. El objetivo de ese modo de bajo consumo era mejorar la autonomía del terminal y evitar que los picos de voltaje que requiere la CPU funcionando a pleno rendimiento pudieran producir apagones.

La compañía de Cupertino no tuvo más remedio que ceder a las exigencias de los usuarios y confirmó que en las próximas actualizaciones de iOS dará la opción de deshabilitar el modo de bajo consumo, pero como anticipamos los iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X no tendrán este problema.

Esta es la explicación oficial que ha dado Apple:

“Los modelos iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X incluyen actualizaciones de hardware que permiten un sistema de gestión del rendimiento más avanzado que ayuda a iOS a anticiparse y a trabajar con mayor precisión para evitar un cierre inesperado”.

En resumen que los nuevos iPhone tienen mejoras a nivel de hardware para que el desgaste de las baterías no produzca apagones inesperados. Es una explicación que no está gustando a nadie y que está sembrando de nuevo muchas dudas sobre el gigante de Cupertino, pero al menos es una buena noticia para los que compraron los nuevos terminales de la firma de la manzana mordida.

