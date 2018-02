Cine y videojuegos viven una relación bastante peculiar. En la década de los ochenta y de los noventa la industria cinematográfica era una importante fuente de inspiración para los desarrolladores, una tendencia que ha ido cambiando gradualmente y que vivió su primer punto de inflexión con el lanzamiento de la película de Super Mario.

Sí, hablamos de aquella película de 1993 dirigda por Anabel Jankel y Rocky Morton que logró recaudar el doble de lo que costó su producción a pesar de ser un auténtico estropicio. Este film marcó el inicio de una tendencia clara en la industria del cine que se ha mantenido hasta el día de hoy; hacer adaptaciones desastrosas de videojuegos de éxito.

Entre todas las películas basadas en videojuegos que hemos visto durante las últimas dos décadas podemos encontrar un poco de todo; desde desastres rotundos (Street Fighter, Alone in the Dark) hasta algunas adaptaciones bastante meritorias y bien terminadas (Silent Hill, los dos primeras partes de Resident Evil), pero lo cierto es que hay “más malo que bueno”.

Shigeru Miyamoto es consciente de que una mala adaptación cinematográfica de un videojuego de éxito puede no sentar nada bien a los fans del mismo, y por ello ha confirmado en una entrevista que la nueva película de Super Mario sólo saldrá adelante si son capaces de dar forma a una buena historia.

Dicha película no será de acción real como la de 1993 sino que estará realizada con gráficos generados por ordenador (CG), una buena noticia ya que permite mantener toda la esencia del conocido fontanero y del universo que lo rodea.

El papá de Mario ha confirmado que está trabajando directamente en el proyecto así que podemos tener claro que no permitirá que su “retoño” llegue a los cines en una película mediocre.

