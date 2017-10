El lanzamiento de Super Mario Odyssey estaba marcado para hoy día 27 de octubre y desde el principio ha sido un juego que se perfilaba como uno de los grandes títulos exclusivos para Nintendo Switch.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild puso el listón muy alto y fue el principal culpable de las enormes ventas que registró la nueva consola de la gran N desde sus inicios, pero no hay duda de que Super Mario Odyssey ha logrado superar al anterior.

La crítica se ha mostrado contundente, tanto que la mayoría de los medios de prestigio que han podido analizar Super Mario Odyssey le han dado la máxima puntuación posible, un 100 sobre 100, aunque no todo el mundo lo ha considerado “perfecto” y por ello en Metacritic tiene una media de 97 sobre 100. Echad un vistazo a lo que dice la crítica:

Atomix: 100

3DJuegos: 100

Pocket Gamer UK: 100

IBTimes UK: 100

TrueGaming: 100

Areajugones: 100

Giant Bomb: 100

VideoGamer: 100

Game Revolution: 100

USgamer: 100

GamesRadar+: 100

Game Rant: 100

Guardian: 100

IGN: 100

FNintendo: 100

Cubed3: 100

Gameblog.fr: 100

NintendoWorldReport: 100

Trusted Reviews: 100

Nintendo Enthusiast: 100

Nintendo Life: 100

Switch Player: 100

Telegraph: 100

TheSixthAxis: 100

Vooks: 100

Metro GameCentral: 100

COGconnected: 100

Critical Hit: 100

Digitally Downloaded: 100

EGM: 100

GamesBeat: 100

GameSpot: 100

God is a Geek: 100

Edge Magazine: 100

Hobby Consolas: 98

Game Informer: 98

AsusGamers: 98

The Games Machine: 97

Wccftech: 97

Meristation: 97

XGN: 97

Everyeye.it: 97

IGN España: 97

Vandal: 96

Ya se sabe siempre hay pequeños detalles que pueden justificar una ligera pérdida de puntos, aunque esto normalmente suele deberse más a cuestiones subjetivas del analista que a defectos reales del propio juego.

Echando un vistazo a las puntuaciones de los usuarios en Metacritic nos encontramos con un 88 sobre 100, pero debemos tener en cuenta que hay valoraciones de gente que ni siquiera ha probado el juego en las que se limitan a mostrar un odio irracional hacia el mismo, así que si las eliminamos esa valoración crecería considerablemente y quedaría muy cerca del 100.

Nintendo ha hecho un excelente trabajo con Super Mario Odyssey, pero además ha planteado una estrategia muy inteligente ya que está dosificando el lanzamiento de sus franquicias más importantes para seguir manteniendo el interés alrededor de Nintendo Switch.

Si necesitabas una razón para comprar dicha consola y no te bastaba con el nuevo Zelda desde hoy tienes otra, el genial Super Mario Odyssey.