Todos tenemos un videojuego que nos ha marcado especialmente por un motivo concreto, y normalmente también una canción, una película y un libro que consideramos como nuestros favoritos.

Nuestros criterios a la hora de elegir pueden ser diferentes, pero si nos centramos en la unión entre cine y videojuegos existe unanimidad en la importancia que tiene el hecho de que la película se mantenga fiel a la esencia del juego en el que se basa.

Así si un videojuego tiene unos protagonistas y una historia concreta y su adaptación a la gran pantalla no guarda un cierto respeto hacia ambos elementos por lo general recibirá fuertes críticas, aunque puede haber casos en los que ni siquiera manteniendo ambos se consiga un buen resultado.

Sabemos que hay muchos videojuegos que han sido terriblemente mal adaptados al mundo del cine y lo mismo ha ocurrido a la inversa, pero también es posible encontrar más de una película aceptable que sin llegar a destacar puede habernos gustado especialmente.

A ello queremos dedicar este nuevo artículo de opinión, en el que os invitamos a que nos contéis qué película creéis que ha sido la mejor adaptación de un videojuego.

Como de costumbre me mojo yo primero. He dudado entre dos grandes opciones; la primera es Mortal Kombat, la original de 1995. Para estar basada en un videojuego de lucha uno contra uno tuvo una adaptación muy buena a la gran pantalla y reconozco que cuando la vi en el cine me encantó.

La segunda es Silent Hill, otra película que vi de estreno en el cine y que también me pareció una adaptación muy acertada, sobre todo teniendo en cuenta que es imposible adaptar totalmente las claves de un videojuego a una película.

Como tengo que elegir me quedo con Mortal Kombat por una razón muy sencilla, y es que a pesar de las limitaciones de la época y de las dificultades que conlleva adaptar un juego de lucha ofreció un resultado muy digno.