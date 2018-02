Age of Empires: Definitive Edition llega con problemas

Age of Empires: Definitive Edition es una revisión completa del popular juego de estrategia en tiempo real y como estaba previsto está disponible desde hoy en la Microsoft Store. Disponible por decir algo porque la tienda de Microsoft ha sido inundada de comentarios de usuarios que no pueden jugar debido a una extraño fallo que bloquea el lanzamiento.

Age of Empires: Definitive Edition está basado en el Age of Empires original de 1997. Un título de creación de imperios catalogado como uno de los mejores juegos de estrategia de toda la historia y que lleva al jugador en una línea de tiempo de 3.000 años mediante una de las doce civilizaciones disponibles. También incluye su expansión The Rise of Rome, que incluyó más civilizaciones, tecnologías y unidades.

Está actualizado a tecnologías actuales de gráficos y sonido, con posibilidad de jugar a resoluciones de hasta 4K y con revisión completa del audio del juego y la banda sonora.

Incluye una narración para cada misión de un modo campaña que ofrece un mínimo de 40 horas de juego. El editor de escenarios se ha mejorado y permite la creación de campañas personalizadas. También incluido un modo multijugador activo en Xbox Live (y LAN) para ocho jugadores y soporte para el sistema de logros.

Microsoft Studios tenía prevista la llegada del Age of Empires: Definitive Edition el año pasado para celebrar el vigésimo lanzamiento del original, pero fue retrasado. El director creativo del juego admitió que el trabajo de desarrollo había tomado más tiempo que el esperado, explicando el retraso en “la importancia que tenía para el equipo tratar la franquicia con el respeto que merecía”.

Al final ha llegado, pero con problemas serios según se desprende de los comentarios de los usuarios en la Microsoft Store. Simplemente, un fallo desconocido impide jugarlo. La página de soporte recomienda a los usuarios desinstalar y reinstalar el juego. No sabemos más. Esperamos que se resuelva. Age of Empires: Definitive Edition tiene un precio de 19,99 dólares y requiere el sistema operativo Windows 10 versión 15063 o versión más moderna. Funciona en equipos con gráficas Intel HD 4000 o superiores.