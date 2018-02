El soporte para 1440p llegará pronto a Xbox One X

Las 4K se han convertido casi en una obsesión en el sector de los videojuegos, tanto en PC como en consolas de sobremesa. De hecho, Microsoft ha invertido mucho tiempo hablando de las capacidades de Xbox One X para funcionar en pantallas que soportan dicha resolución, sin embargo, ¿cuántas personas tienen realmente una pantalla 4K? La realidad es que, al menos de momento, son minoría.

Que Microsoft haya invertido muchos esfuerzos en vender Xbox One X como una consola para las 4K no significa que haya ignorado a aquellos que usen pantallas a menores resoluciones. La consola last gen de Microsoft también soporta supersampling a 1080p, pero hay otra resolución que desde hace un tiempo se está abriendo hueco y no está soportada por Xbox One X: 1440p.

Afortunadamente, todo parece indicar que dicha carencia será corregida dentro de poco. Kevin Gamill, empleado de Microsoft, ha dicho a través de un tweet que hay “muchas preguntas últimamente sobre nuestro calendario de soporte soporte para 1440p. Aquellos que estén en nuestro círculo de previsualización anticipada deberían sorprenderse gratamente muy pronto si tienen una Xbox One S o una Xbox One X.”

Many questions recently around the timing of our 1440p support. Those of you in our early preview ring should be pleasantly surprised very soon if you have an Xbox One S or Xbox One X.

