Nokia 1 también apuesta por Android Go

MWC 2018. Nokia 1 es otro de los terminales presentados por HMD en Barcelona y gustará para los que busquen un smartphone económico con el atractivo de Android Go, la variante ligera del sistema operativo móvil.

El programa “Go” de Google sigue creciendo y el Nokia 1 se une al Alcatel 1X y el Tempo Go de ZTE. Su objetivo ya lo conoces, permitir la entrada a la plataforma Android a cualquier usuario mediante terminales básicos que serán actualizados directamente por la misma Google.

Especificaciones Nokia 1

Pantalla : LCD de 4,5 pulgadas

: LCD de 4,5 pulgadas Resolución : 854 x 480 píxeles

: 854 x 480 píxeles Chipset : MediaTem T6737M de cuádruple núcleo a 1,1 / 1,3 GHz

: MediaTem T6737M de cuádruple núcleo a 1,1 / 1,3 GHz GPU : ARM Mali-T720

: ARM Mali-T720 RAM : 1 GB

: 1 GB Almacenamiento : 8 GB ampliables con tarjetas micro SD

: 8 GB ampliables con tarjetas micro SD Conectividad : Wi-Fi n, Bluetooh, jack 3,5 mm, micro USB

: Wi-Fi n, Bluetooh, jack 3,5 mm, micro USB Cámaras: Trasera de 5 megapíxeles y frontal de 2 MP

Batería : 2.150 mAh extraíble

: 2.150 mAh extraíble Sistema Operativo: Android Go basado en Android 8 Oreo

Muy similar a los modelos de Alcatel o ZTE, preinstala el sistema Android Oreo Go Edition y acceso a la tienda Google Play Go especializada en apps livianas optimizadas para este hardware básico, comenzando por las propias de Google: Google Assistant Go, YouTube Go, Google Maps Go, Gmail Go, Gboard, Chrome y Files Go, la nueva versión del administrador de archivos.

El Nokia 1 se podrá personalizar con carcasas intercambiables y estará disponible en abril por 85 dólares. No son para todos los usuarios, pero no dejan de ser interesantes estos Android Go.