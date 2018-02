Adam Kicinski, CEO de CD Projekt RED, ha confirmado en una reciente entrevista que no pueden desarrollar un The Witcher 4 por una razón muy sencilla; la franquicia estuvo pensada para ser una trilogía y por tanto no es posible hacer una cuarta entrega.

Esto significa que efectivamente no habrá un The Witcher 4 como tal, pero no quiere decir que no vayamos a ver más juegos basados en las aventuras de Geralt De Rivia, de hecho el propio Kicinski ha dicho de forma explícita que podrían desarrollar nuevos juegos basados en el universo de The Witcher, pero la saga principal terminó en The Witcher 3.

Es una noticia positiva para los fans de la franquicia pero debemos evitar hacernos demasiadas expectativas, ya que el CEO de CD Projekt RED confirmó que de momento están centrando todos sus esfuerzos en Gwent y Cyberpunk 2077, así que no habrá nada relacionado con The Witcher a corto ni a medio plazo.

Con respecto a Cyberpunk 2077 Kicinski comentó que se trata de su proyecto más ambicioso hasta la fecha, más incluso que The Witcher 3, aunque tendrá cosas en común con aquél, como por ejemplo un mundo abierto que explorar libremente, una alta jugabilidad incluso tras finalizar la historia principal y un enfoque marcadamente RPG.

Su objetivo es que dicho juego sirva de punta de lanza para establecer una nueva franquicia sobre la que trabajar durante los próximos años, un dato importante ya que sugiere que el estudio polaco quiere reducir drásticamente su dependencia de The Witcher.

Más información: TweakTown.