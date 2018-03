Logran crackear Final Fantasy XV antes de su lanzamiento

Es oficial, 3DM ha logrado crackear Final Fantasy XV antes de su lanzamiento, una mala noticia para Square Enix y también para Denuvo ya que el juego viene protegido con dicho sistema de DRM.

Los que nos leéis a diario estáis al tanto de la polémica que se ha generado durante los últimos meses con Denuvo, no sólo porque su sistema de protección acabó resultando inútil sino porque además cada nueva versión parece consumir más recursos que la anterior. Esto obviamente se deja notar en el rendimiento del juego y en los requisitos del mismo, y aunque Ubisoft lo negó en su momento Assassin’s Creed Origins fue uno de los últimos ejemplos.

¿Y cómo ha sido posible crackear Final Fantasy XV antes de su lanzamiento? Pues muy sencillo, porque Origin permite precargar una versión sin cifrar del juego para que el jugador pueda tenerlo listo cuando el mismo esté disponible, una base que ha permitido a 3DM empezar a trabajar “antes de tiempo”.

Con ese juego precargado y la demo han logrado crackear Final Fantasy XV sin problemas, al menos en teoría ya que de momento la fuente de la noticia sólo ha confirmado que funcionan los tres primeros capítulos y que tiene un peso total de 150 GB, lo que quiere decir que incluye las texturas 4K.

Ya lo he comentado en otras ocasiones y me mantengo, la mejor manera de luchar contra la piratería no es recurrir a Denuvo, es ofrecer juegos bien terminados para PC a precios razonables.

Más información: DSOGaming.