Fuentes surcoreanas aseguran que los iPhone de 2018 vendrán con pequeños cambios a nivel técnico y de diseño que permitirán una reducción de la muesca que hemos visto en el marco superior del iPhone X.

Esto quiere decir que dicha muesca se reducirá al mínimo en los iPhone de 2018, un camino que ya han tomado firmas con Essential y que sin duda será la tendencia de la mayor parte de smartphones de gama alta que llegarán al mercado este año.

La próxima generación de smartphones de Apple debutará en septiembre y según las últimas informaciones que hemos podido ver habrá un total de tres nuevos modelos diferenciados en dos gamas concretas.

Dentro de la gama superior estarán los dos terminales con pantalla OLED, que tendrán un tamaño de 5,85 pulgadas y 6,46 pulgadas. Serán los modelos “premium” y esperamos que su precio arranque en los 1.000 dólares.

Un peldaño por debajo de aquellos se situará el modelo de 6,04 pulgadas con pantalla LCD IPS, que mantendrá el formato 19:9 y que podría tener un precio aproximado de entre 700 y 800 dólares.

Los tres terminales contarán con Face ID como sistema de autenticación biométrica, aunque no descartamos que el modelo IPS tenga una versión más simple y con menor precisión para poder abaratar costes.

Por último fuentes de la industria han precisado que Apple logrará eliminar por completo la muesca superior de sus iPhone X con los terminales de 2019, aunque no han concretado cómo van a conseguirlo. No hay duda de que el objetivo final de los terminales todo pantalla es ese y que se cumplirá tarde o temprano, pero lo interesante en este caso no es conocer el destino sino cómo llegaremos a él.

Puede que Apple logre integrar el sistema Face ID en la pantalla o que opte por algún tipo de configuración retráctil, pero de momento no tenemos nada claro así que toca esperar.

