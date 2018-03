The Division 2 anunciado oficialmente, os contamos todo lo que sabemos

Los chicos de Massive Entertainment, más conocidos actualmente como Ubisoft Massive por ser propiedad de la conocida firma francesa, han confirmado que están trabajando en el desarrollo de The Division 2, un juego que mantendrá las bases de The Divison pero que contará con mejoras importantes.

Aunque no han dado muchos detalles tenemos claro que The Division 2 utilizará una versión mejorada del Snowdrop Engine, el motor gráfico que Massive utilizó en la primera entrega. No han concretado de qué tipo de mejoras estamos hablando, pero teniendo en cuenta el downgrade que recibió el original me conformaría con que alcanzasen el nivel que mostraron en las demostraciones de aquél en 2013.

Debo reconocer que a pesar de la evidente reducción de calidad gráfica The Division ha sido un título muy bueno, que me ha tenido enganchado durante meses y que las actualizaciones que ha introducido Massive me dieron motivos para volver a jugarlo, así que daré una oportunidad a The Division 2.

Parece que el desarrollo de esta segunda entrega está bastante avanzado ya que han confirmado que van a ofrecer nueva información en el E3 de este año. Como siempre estaremos atentos para contaros todas las novedades, pero ya podemos adelantar un resumen de lo que esperamos:

Mismo enfoque tipo rol de acción con mundo abierto e incursiones.

Mayor profundidad a la hora de diferenciar las clases disponibles para mejorar la jugabilidad.

Mejoras en el apartado gráfico manteniendo unos requisitos similares a los del original.

Modos PvE y PvP que de nuevo podrían girar en torno a una zona oscura.

Por último Massive ha confirmado que lanzarán dos nuevas actualizaciones para The Division y que lanzarán un parche para que el juego pueda correr en 1080p y 4K en Xbox One X.

Más información: 4-traders.