Intel Optane 800P, el SSD Killer es demasiado caro (de momento)

El reinado del SSD (si es que alguna vez ha llegado a existir) como dispositivo de almacenamiento para PC puede ser mucho más breve de lo esperado. La última iteración de Intel Optane ya puede funcionar como una unidad independiente y barre en rendimiento a cualquier SSD del mercado. El futuro está aquí aunque, de momento, solo es accesible para los que no tengan problemas de presupuesto.

La base del Intel Optane 800P es una tecnología de almacenamiento llamada 3D XPoint, que Intel presentó hace un par de años asegurando que llegaría a ser hasta mil veces más rápida que la NAND Flash que muchos tenemos en nuestros equipos. El nuevo lanzamiento no llega a tanto, pero sí asegura las 250K IOPS en lectura y 140K IOPS en escritura, con velocidades de lectura y escritura secuenciales de 1450 MB/s y 640 MB/s, respectivamente.

Esta tabla resume el salto realizado por Intel en solo unos meses.

En términos de vida útil (un problema de las primeras unidades SSD que se ha convertido en mito) alcanza los 365 TBW o, lo que es lo mismo, la posibilidad de escribir hasta 20 gigabyte de datos cada día durante los próximos 50 años.

La gran diferencia del Intel Optane 800P respecto a modelos anteriores es que ya no depende de una unidad de disco duro para funcionar, sino que se puede utilizar de una forma muy similar a una unidad SSD. Solo tenemos que conectarla a un puerto M.2., instalar el sistema operativo y las aplicaciones que queramos acelerar y disfrutar.

Además, aquellos afortunados (normalmente profesionales) que puedan acceder a configuraciones RAID podrían mejorar el rendimiento general de su equipo hasta un 155%. Los compañeros de AnandTech han publicado hace unas horas una review espectacular que merece la pena leer.

Las malas noticias

Intel Optane 800P no es un dispositivo para todo el mundo. El precio por gigabyte es elevadísimo (todavía más que los mejores SSD estándar del mercado) y, siendo realistas, las capacidades son todavía muy bajas. El modelo de 118 Gbytes rondará los 200 dólares, lo que supone 1,69 por cada gigabyte. Como referencia, un Samsung 960 EVO (seguramente el mejor SSD que se puede comprar hoy) sale por 0,48 dólares por gigabyte.

En este escenario, un usuario normal tendría que decidir entre una configuración pura de SSD (incluso dos) y otra basada en Intel Optane y un disco duro tradicional. A día de hoy, parece evidente cuál es la mejor opción.

La tecnología 3D NAND ha permitido desarrollar SSDs de hasta 30 Tbytes.

El futuro

A día de hoy, Intel es consciente de que Optane no tiene un gran futuro a nivel comercial más allá de los early adopters o entornos profesionales que usen aplicaciones especialmente dependiente de acceso rápido a datos. La compañía norteamericana ya ha asegurado que veremos portátiles con Optane a finales de año (sin especificar si serán sistemas híbridos, con HDD, o no) y seguro que los precios van bajando progresivamente al tiempo que aumentan las capacidades.

Más que un producto destinado a competir, personalmente veo a este Intel Optane 800P como un “globo sonda”, un intento de la compañía en llevar la tecnología 3D XPoint al mercado de consumo.

Sin embargo, no todos comparten la opinión de Intel. Para algunos analistas, la ventaja de 3D XPoint respecto a 3D NAND (una solución con las que Toshiba es capaz de fabricar unidades SSD de hasta 30 terabytes) se puede reducir considerablemente usando la RAM como caché. De esta forma se obtendrían rendimientos similares con mucha más capacidad y a un coste mucho menor.

Es complicado discernir qué nos depara el futuro y la historia demuestra que la mejor tecnología no tiene por qué ser la que acabe triunfando en el mercado, pero si parece evidente que los discos duros están viviendo sus últimos momentos de gloria. El futuro pasa por unidades de almacenamiento sin partes móviles, que no se calientan, consumen poco y ofrecen un rendimiento que, hace solo unos años, no podíamos ni soñar.