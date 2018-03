Nuestros lectores hablan: ¿Merece la pena un portátil para jugar?

Los últimos avances tecnológicos que se han producido en el sector CPU y GPU han mejorado en gran medida las posibilidades que puede ofrecer un portátil para jugar, tanto que muchos usuarios se han planteado prescindir del clásico PC en favor de un equipo de este tipo.

Es cierto que hoy podemos encontrar portátiles para jugar con unas especificaciones atractivas y precios muy buenos, ¿pero realmente merece la pena invertir en un equipo de este tipo?

La pregunta es bastante complicada ya que no podemos responderla de una manera general, es decir no hay una “verdad absoluta” en este sentido. En lo personal me parece que elegir un portátil para jugar puede ser una buena idea si tenemos poco espacio o si vamos a movernos con él con cierta frecuencia.

Sin embargo al mismo tiempo creo que no todas las gamas y modelos son una buena compra. Por ejemplo los equipos más potentes son también los más grandes y pesados, y los más caros. Esto significa que con ellos hacemos dos sacrificios importantes; perdemos movilidad y autonomía, y a su vez ofrecen una relación precio-prestaciones inferior comparados con los modelos de gama baja y gama media.

Tengo claro que un portátil para jugar puede ser una buena compra y ser una alternativa real a un PC de sobremesa, pero que como opción acaba perdiendo valor a pasos agigantados debido al enorme incremento de precio que se produce al saltar de la gama media a la gama alta.

Ahora os toca a vosotros, ¿creéis que merece la pena adquirir un portátil para jugar? Los comentarios son vuestros.