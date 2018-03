Skyrim VR llega a PC a través de SteamVR

Tras el lanzamiento en PS4 de The Elders Scrolls V: Skyrim VR el pasado noviembre, Bethesda ha anunciado por fin la fecha de llegada de este título a PC a través de SteamVR. De forma adelantada a lo previsto, Skyrim VR estará disponible a partir del 3 de abril, e incluirá en un paquete único, además del juego completo, todas las expansiones oficiales: Dawnward, Hearthfire y Dragonborn.

The Elders Scrolls V: Skyrim ya es uno de los juegos con mayor presencia en las distintas plataformas, con una comunidad aún activa desde su lanzamiento en 2011. Sin embargo, la compañía ha declarado que “actualmente no está planeado el soporte de mods, […] el equipo está centrado en hacer de la experiencia de Skyrim VR algo que se sienta y se vea genial”, siguiendo en línea con el actual estado de la versión VR en PS4.

No se trata de la primera re-edición de los juegos de Bethesda en formato VR, siendo de hecho el último en llegar a PC. A diferencia de otros títulos de la compañía como Fallout 4, Skyrim VR será compatible con un mayor número de dispositivos de realidad virtual llegando optimizado para los dispositivos HTC Vive, Oculus y Windows Mixed Reality, y permitiéndonos el uso tanto de mando como de controladores de movimiento.

Aunque aún no se han anunciado los requisitos mínimos que requerirá el juego, si ya dispones de un sistema compatible con algún dispositivo VR, no deberías tener problemas a la hora de jugarlo. No obstante, con motivo de lograr una experiencia de juego óptima para PC, os recomendamos tratar de cumplir con los siguientes mínimos:

SO: Windows 7/8.1/10 (64-bit versions) Procesador: CPU: Intel Core i5-4590 / AMD FX 8350 Memoria: 8 GB de RAM Gráficos: Nvidia GeForce GTX 1070 / AMD RX Vega 56



Ya disponible para su pre-compra a través de la plataforma Steam, el precio final del juego está en 59,99€.