Total







8 Gráficos y sonido

Diversión

Duración

Historia

Tras un Far Cry 4 que no fue lo que muchos esperábamos y un Primal que pasó sin pena ni gloria, tengo que reconocer que tenía muchas ganas de ver si las promesas de Ubisoft con esta nueva entrega iban a convertirse en realidad. Después de unas cuantas horas sembrando el caos por Montana ya os podemos adelantar que estamos ante uno de los títulos más divertidos del año.

Far Cry 5 comienza fuerte. Tanto que luego sientes un pequeño bajón, lógico teniendo en cuenta que es imposible seguir el ritmo del inicio. La base jugable del título no cambia respecto a lo que ya conocemos, un shooter en mundo abierto ahora claramente influenciado por las últimas dos joyas de la casa: el excelente Assasins Creed Origins y esa sorpresa que mejora con el tiempo llamado Rainbox Six Siege.

La sensación de libertad es mayor que nunca y desde los primeros minutos de juego tenemos ante nosotros tres regiones con más de 130 misiones que podemos abordar en el orden que queramos. Según vayamos avanzando iremos “cabreando” a cada uno de los tres subjefes podremos enfrentarnos a ellos, al tiempo que vamos desgranando la trama principal.

El título está diseñado para generar unay casi cualquier cosa que hagamos tiene beneficios en términos de desbloqueo de nuevas habilidades o mejoras. También es interesante la incoporación de aliados, controlados por la máquina y que funcionan razonablemente bien en términos de IA y permiten darle más variedad a la resolución de las misiones. Los mejores son los nueve especialistas, con mención especial para un perro y un oso que os encantarán como compañeros.

Si Far Cry 5 es divertido en solitario las sensaciones se multiplican en el modo cooperativo; disfrutar de una campaña tan variada y repleta de situaciones cambiantes en compañía de un amigo es épico y absolutamente recomendable.

Desde el punto de vista técnico, en PS4 Pro el juego se mueve fantástico, si bien el que quiera los ansiados 60 FPS tendrá que ir al PC. Ubisoft ha mejorado el motor presente en anteriores entregas y se nota en las animaciones de los personajes, la iluminación (espectaculares las primeras y últimas horas del día) y, por encima de todo, la distancia de dibujado. Ahora los escenarios se pueden destruir hasta el extremo (sin llegar a los niveles de DICE) y las físicas están muy mejoradas, incluyendo un gunplay mucho más realista.

Respecto al argumento, personalmente creo que es una pena que Far Cry no se tome más en serio a sí mismo. El villano es abrumador, hay personajes secundarios espectaculares y algunas misiones tienen una carga narrativa tremenda pero siempre dan la sensación de ser excusas para darle vida al sandbox. Pasar de una cinemática digna de las mejores series de HBO a una misión de recolección no me acaba de convencer, si bien entiendo que es la única forma de mantener la apuesta por el mundo abierto y que no es un problema de esta saga, sino casi cualquier título del género.

Finalmente, el modo Arcade me parece un interesante añadido: sandbox en estado puro sobre la base de un potente editor que permite usar materiales de la saga y de otros títulos de la casa como Assassin’s Creed IV: Black Flag o Watch Dogs. Lo mejor es que los contenidos se comparten entre la comunidad así que, incluso si no quieres crear nada, tendrás una ingente cantidad de contenido gratuita para ampliar la experiencia de juego hasta el infinito, ya sea jugando solo o con amigos.

Conclusiones

Far Cry 5 es justo lo que espera cualquier fan de la saga. Más de todo lo que ha hecho grande a la serie pero también menos riesgos de lo que esperábamos. Ubisoft mantiene su filosofía de mantener la libertad por encima de la historia y, como cualquier decisión, esto tiene sus pros y sus contras. En cualquier caso un título realmente divertido en el que podremos invertir decenas de horas y que nos traslada a un ambiente poco visto en los videojuegos. Compra obligada para fans, muy recomendable para el resto.

Nos gusta:

Ambientación fabulosa

Robusto técnicamente

Muy divertido y más en cooperativo

La sensación de libertad

De nuevo, un villano digno de recordar

El mejor gunplay desde Destiny

A mejorar: