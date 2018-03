Terry Myerson sale de Microsoft y Windows se va al Cloud

Terry Myerson, vicepresidente y responsable del Windows and Devices Group (WDG) de Microsoft, saldrá de la compañía dentro de unos meses en medio de una gran reorganización del grupo que dirige los destinos del gigante del software que han analizado al detalle nuestros compañeros de mcpro.

Myerson es un veterano de Microsoft desde su llegada en 1997 cuando Microsoft adquirió su compañía, Interse. Lo reconocerás de las múltiples presentaciones de producto que te hemos ofrecido en los últimos años porque el grupo WDG incluye (o mejor incluía como veremos más abajo) desde Windows a la Xbox, pasando por Surface o todo lo relacionado con los HoloLens.

Con luces y sombras en su gestión, anteriormente lideró otros equipos como el de Microsoft Exchange y también el de Windows Phone, el mayor desastre de la firma en los últimos años que le ha apartado del liderazgo de la movilidad mundial.

La salida de Terry Myerson es lo más noticiable de los cambios en la dirección de Microsoft, pero no lo más importante. Si hasta hace unos años hablar de Microsoft era hablar de Windows, la nueva reorganización con fuerte enfoque a la nube deja claro que la era de Windows ya pasó, al menos como la hemos ido conociendo. Ello no quiere decir que Microsoft no pretenda mantener el monopolio de sistemas de escritorio, pero lo hará bajo otro enfoque.

De hecho, el grupo de Windows y Dispositivos desaparecerá a favor de otros grupos de nueva creación y el movimiento de algunos de sus componentes a otros departamentos. El principal será una nueva unidad denominada “Experiences & Devices” que será liderada por el vicepresidente ejecutivo Rajesh Jha, actual responsable de productos de Microsoft Office que expande responsabilidades y se convierte en el gran ‘hombre fuerte’ de Microsoft después de Satya Nadella.

Otros componentes de WDG se moverán a otro nuevo grupo denominado “Cloud + AI” dirigido por Scott Guthrie (también vicepresidente de “Experiences & Devices”), mientras que las tecnologías de Realidad Mixta de HoloLens y los dispositivos de consumo Windows Reality Mixed, se trasladan a otro de nueva creación llamado “AI Perception and Mixed Reality Services“, dirigido por Alex Kipman.

Panos Panay, seguirá liderando Surface pero será ascendido a un nuevo cargo de jefe de producto. Joe Belfiore y su famoso flequillo, seguirán al frente de experiencias de Windows, mientras que Brad Anderson será responsable de Enterprise Mobility and Management. Jason Zander será promovido a vicepresidente ejecutivo de Azure, la primera vez que el servicio en nube de Microsoft tendrá todo un vicepresidente, muestra de la importancia que le otorga la compañía.

Resumiendo. Adiós a la era de Windows una vez cancelada la de Dispositivos que impulsara Steve Ballmer en la idea de convertirse en una segunda Apple. Llega la era del “Cloud inteligente” bajo el argumento que “la plataforma no es Windows, la plataforma es ahora la nube”. Microsoft ya ha realizado la transición de la suite de productividad y aplicaciones profesionales con Office 365 y algo similar sucederá en el futuro con Windows.

