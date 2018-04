State of Decay 2 muestra su mejor cara en un nuevo vídeo con juego real

Undead Labs, desarrolladora de State of Decay 2, ha publicado un nuevo vídeo en el que nos muestran nuevas escenas con jugabilidad real de State of Decay 2 y lo cierto es que nos ha dejado sensaciones muy positivas.

En su momento pude jugar al State of Decay original en PC y debo decir que la experiencia en general me gustó bastante, sobre todo por la excelente unión de acción, exploración y gestión de recursos, un trío con el que debíamos aprender a trabajar si queríamos tener éxito.

State of Decay 2 mantiene todas las claves básicas del original pero las amplía ofreciendo más opciones, un sistema de control mejorado que parece ser mucho más eficaz y atractivo y brilla además por el salto al motor gráfico Unreal Engine 4.

Tanto el modelado de los personajes como los escenarios, las animaciones y el grado de detalle en general que presenta esta segunda entrega eclipsan por completo al original. No debería extrañarnos, ya que al fin y al cabo estamos ante un juego que da el salto a la nueva generación y que no llegará a Xbox 360, cosa que sí ocurrió con el primero.

State of Decay 2 llegará a PC, Xbox One y Xbox One S el 22 de mayo y para jugarlo en compatibles deberemos cumplir con las siguientes especificaciones:

Requisitos mínimos:

Windows 10 de 64 bits como sistema operativo.

CPU Core i5 2500 o FX 6300.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Radeon HD 7870 o GTX 760 con 2 GB.

Requisitos recomendados: