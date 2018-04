El gigante verde ha confirmado un abandono casi total de las tarjetas gráficas basadas en Fermi, ya que no lanzará nuevos drivers Game Ready. Esto quiere decir que a partir de ahora dichos controladores sólo estará disponibles para tarjetas gráficas basadas en Kepler y superiores (a partir de la serie GTX 600).

Los drivers Game Ready se renuevan periódicamente para incluir diversas mejoras y optimizaciones que permiten a las tarjetas gráficas NVIDIA ofrecer un mayor rendimiento con los últimos juegos del mercado. También incluyen correcciones de errores y pueden venir con nuevas características.

No hay duda de que este cese de soporte es una mala noticia para los poseedores de una tarjeta gráfica basada en Fermi, sobre todo teniendo en cuenta que todavía hay modelos muy potentes que ofrecen un rendimiento excelente en juegos (las GTX 580 y GTX 590 son el mejor ejemplo), pero a corto y medio plazo no va a tener un impacto importante así que de momento no tenéis de qué preocuparos. También hay que tener en cuenta que hablamos de una arquitectura muy antigua y que la misma ya ha sido exprimida al 100%, así que su margen de mejora con nuevos drivers es nulo y los beneficios se limitaban realmente a esas posibles correcciones de errores.

Con todo NVIDIA ha confirmado que seguirá lanzando parches de seguridad para sus tarjetas gráficas Fermi hasta enero de 2019, un movimiento que facilitará a los usuarios un plazo razonable para que actualicen a una generación más actual.

A continuación os dejamos un listado con todas las tarjetas gráficas afectadas, y os recordamos que este mes también se producirá el final del soporte de sistemas operativos de 32 bits en los nuevos drivers de NVIDIA.

NVIDIA GeForce 410M

NVIDIA GeForce 510

NVIDIA GeForce 605

NVIDIA GeForce 610M

NVIDIA GeForce 620M

NVIDIA GeForce 705A

NVIDIA GeForce 705M

NVIDIA GeForce 710A

NVIDIA GeForce 710M

NVIDIA GeForce 720A

NVIDIA GeForce 720M

NVIDIA GeForce 800M

NVIDIA GeForce 810M

NVIDIA GeForce 820A

NVIDIA GeForce 820M

NVIDIA GeForce GT 415M

NVIDIA GeForce GT 420

NVIDIA GeForce GT 420M

NVIDIA GeForce GT 425M

NVIDIA GeForce GT 430

NVIDIA GeForce GT 435M

NVIDIA GeForce GT 440

NVIDIA GeForce GT 445M

NVIDIA GeForce GT 520

NVIDIA GeForce GT 520M

NVIDIA GeForce GT 520MX

NVIDIA GeForce GT 525M

NVIDIA GeForce GT 530

NVIDIA GeForce GT 540M

NVIDIA GeForce GT 545

NVIDIA GeForce GT 550M

NVIDIA GeForce GT 555M

NVIDIA GeForce GT 610

NVIDIA GeForce GT 620

NVIDIA GeForce GT 620M

NVIDIA GeForce GT 625 (OEM)

NVIDIA GeForce GT 625M

NVIDIA GeForce GT 630

NVIDIA GeForce GT 630M

NVIDIA GeForce GT 635M

NVIDIA GeForce GT 640

NVIDIA GeForce GT 645

NVIDIA GeForce GT 705

NVIDIA GeForce GT 710M

NVIDIA GeForce GT 720A

NVIDIA GeForce GT 720M

NVIDIA GeForce GT 730

NVIDIA GeForce GT 820M

NVIDIA GeForce GTS 450

NVIDIA GeForce GTX 460

NVIDIA GeForce GTX 460 SE

NVIDIA GeForce GTX 460 v2

NVIDIA GeForce GTX 460M

NVIDIA GeForce GTX 465

NVIDIA GeForce GTX 470

NVIDIA GeForce GTX 470M

NVIDIA GeForce GTX 480

NVIDIA GeForce GTX 480M

NVIDIA GeForce GTX 485M

NVIDIA GeForce GTX 550 Ti

NVIDIA GeForce GTX 555

NVIDIA GeForce GTX 560

NVIDIA GeForce GTX 560 SE

NVIDIA GeForce GTX 560 Ti

NVIDIA GeForce GTX 560M

NVIDIA GeForce GTX 570

NVIDIA GeForce GTX 570M

NVIDIA GeForce GTX 580

NVIDIA GeForce GTX 580M

NVIDIA GeForce GTX 590

NVIDIA GeForce GTX 670M

NVIDIA GeForce GTX 675M

Más información: DSOGaming.