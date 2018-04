Humble Store ha lanzado el Humble Strategy Bundle, un pack con una gran cantidad de juegos a buen precio que está pensado para aquellos que disfrutan de los títulos de estrategia.

Como de costumbre el Humble Strategy Bundle está dividido en varios niveles. Cada uno de ellos integra una cantidad determinada de juegos y tiene un precio distinto, lo que significa que podemos pagar más o menos en función de los títulos que queramos conseguir.

El nivel básico es el habitual de un dólar (menos de un euro). Por ese precio podemos hacernos con los juegos Dungeon of the Endless, Endless Space – Collection, Planetary Annihilation: TITANS y el DLC Company of Heroes 2 – Whale and Dolphin Conservation Charity Pattern Pack.

Si subimos el pago a 5,62 euros nos llevaremos todo lo anterior y también los juegos Empire: Total War Collection y Endless Legend – Classic Edition, así como el DLC Endless Legend – Tempest y un descuento del 66% en Total War: WARHAMMER.

El tercer y último nivel suma a todo lo anterior Endless Space 2 – Standard Edition y Tooth and Tail por 9,71 euros. Si superamos esa cantidad nos llevaremos además la banda sonora de ese último juego en formato digital.

Como siempre podemos elegir cómo queremos que se distribuya el pago que vamos a realizar, de manera que tenemos la opción de destinarlo íntegramente a la ONG con la que colabora Humble Store, que en esta ocasión es una asociación dedicada a la protección y la conservación de ballenas y delfines.

Todos los juegos del Humble Strategy Bundle se activan a través de Steam y quedarán vinculados permanentemente a vuestra cuenta.