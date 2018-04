El GeForce Partner Program, también conocido como GPP por sus siglas en inglés, está generando una fuerte polémica. Si no sabéis qué es exactamente os invito a revisar este artículo que publicamos recientemente en MuyCanal, donde os contamos todas las claves que giran alrededor de dicho programa.

En su momento NVIDIA negó las acusaciones de prácticas monopolísticas a través de dicho programa, pero lo cierto es que cuanta más información tenemos más se confirma que es un movimiento poco limpio por parte de los de verde para reforzar su posición en el sector de las tarjetas gráficas de consumo general.

No hablamos por hablar, el GPP ofrece una serie de ventajas muy importantes incluyendo publicidad gratuita y suministro prioritario, pero a cambio exige cosas como el uso de marcas gaming exclusivas sobre sus productos. Lo explicamos con un ejemplo para que se entienda mejor, para acogerse al GPP ASUS tendría que asociar en exclusiva su marca Republic of Gamers a tarjetas gráficas GeForce, no podría incluir en ella productos Radeon de AMD.

Por suerte OEMs de primer nivel como Dell y HP y la propia Intel se han dado cuenta de la situación y no sólo no están dispuestos a pasar por el aro, sino que van a plantar cara al gigante verde. Parece que se avecinan demandas y que los abogados de NVIDIA van a tener bastante trabajo en las próximas semanas.

Actualmente tengo una tarjeta gráfica GeForce de NVIDIA y he utilizado muchos productos de dicha marca a lo largo de mi vida, pero este tipo de prácticas son perjudiciales para las empresas y sobre todo para los consumidores, ya que lisia la libre competencia y facilita el monopolio de los de verde, con todo lo que ello supone para el mercado.

