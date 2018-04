Asoma una CPU Intel Core i7-8086K: edición conmemorativa del 8086

Una filtración nos ha dejado ver el Intel Core i7-8086K, un procesador de edición especial que en teoría llegaría para conmemorar el 40 aniversario del lanzamiento del 8086 de Intel, una CPU que llegó en 1978 y que como os contamos en su momento en este artículo vino a una frecuencia de 5 MHz.

La información que tenemos resulta bastante creíble y tiene sentido, pero el Intel Core i7-8086K no ha sido confirmado oficialmente por el gigante de Santa Clara así que todavía no podemos darle una credibilidad absoluta.

Sé que estáis deseando conocer las especificaciones de ese nuevo procesador así que no os hago esperar:

Como podemos ver este procesador viene a ser un Core i7 8700K con unas frecuencias de trabajo más altas, lo que significa que en definitiva debería ofrecer un rendimiento superior al de aquél, aunque por la mínima.

Las primeras pruebas indican que este procesador puede funcionar sin problemas con todos los núcleos a 5 GHz de frecuencia, pero necesita un sistema de refrigeración de calidad para mantener las temperaturas bajo control, ya que cuanto todos los núcleos entran en carga máxima con un ventilador estándar (aire) se alcanzan registros que superan los 90 grados.

No tenemos detalles sobre el precio de venta aunque su fecha de lanzamiento sí ha trascendido, llegará el 8 de junio. Tened en cuenta que en el fondo sólo es un guiño a los nostálgicos de la informática y no aporta nada nuevo frente al Core i7 8700K.

Anyone from #Intel, please pitch this SKU to management! 🤞

Launch Date: June 8, 2018

SKU: “Intel Core i7-8086K 40th Anniversary Edition”

Specs: 8th Gen (CFL), 6C/12T, 5 GHz Turbo, unlocked.

— David Schor (@david_schor) 18 de enero de 2018