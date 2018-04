Good Old Games abre una temporada de rebajas hasta el 23 de abril

La conocida tienda de distribución de juegos en formato digital Good Old Games ha abierto una temporada especial de rebajas que estará vigente hasta el próximo 23 de abril.

Esta promoción es bastante particular, ya que no se trata de una campaña de ofertas masivas como las que solemos encontrar en Steam por ejemplo, sino que tiene un planteamiento muy especial. En ella Good Old Games ha seleccionado los 150 juegos más populares basándose en las listas de deseos de sus usuarios, y los ha incluido en esta temporada de rebajas.

Lo dicho significa que aunque no encontraremos miles de juegos en oferta tendremos una cuidada selección que incluye los 150 juegos más valorados entre los usuarios de Good Old Games. Calidad sobre cantidad, esa parece haber sido la máxima que ha entonado Good Old Games con esta nueva promoción.

Os recordamos que Good Old Games no sólo reúne algunos de los mejores juegos para PC de ayer y de hoy, sino que además una vez que los compramos pasan a ser nuestros “de verdad”, ya que carecen de sistema DRM y por tanto podemos utilizarlos sin problemas en tantos equipos como queramos y sin necesidad de estar conectados a Internet de forma permanente.

Entre los juegos que se encuentran en oferta podemos destacar títulos como Divinity: Original Sin 2, que tiene un descuento del 15% (38,29 euros); Grim Dawn, que tiene una rebaja del 70% (7,59 euros) y The Witcher 3 Juego del Año, que está rebajado en un 60% y cuesta 19,99 euros.

Hay muchos juegos entre los que elegir, así que os recomiendo que echéis un vistazo sin prisa a la tienda oficial de Good Old Games.