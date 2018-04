ReSwitched y fail0verflow liberan sus homebrew para Switch

Aunque ReSwitched tenía planeado distribuir su nuevo software homebrew “Fusée Gelée” durante el verano, debido a las recientes filtraciones y anuncios de otros grupos como el Team Xecuter, el equipo de ha decidido adelantar su lanzamiento junto con toda la documentación necesaria para realizar el “hack coldboot” a la Nintendo Switch (un “hackeo” en frío, mientras está apagada, y que se ejecuta al arrancar la consola).

Por su parte, los chicos de fail0verflow se han sumado a la carrera y han anunciado la actual disponibilidad de “ShofEL2”, su propio coldboot para Nintendo Switch, además de las primeras imágenes de Switch X PRO, un artilugio nos permite entrar en el modo USB de la consola para así poder añadir nuevas funcionalidades como el sistema operativo Linux. Y es que la una de las funcionalidades más atractiva que esto presenta sería la posible llegada de juegos de GameCube compatibles con Nintendo Switch, mediante el uso del emulador Dolphin arrancado desde Linux a través de la consola. ¿Pero cómo funciona esto exactamente?

Introducing our new, revolutionary technology for Nintendo Switch modification. Welcome to SwitchX PRO. Coming soon. pic.twitter.com/d3xGawrW1u

— fail0verflow (@fail0verflow) April 23, 2018