Homebrew en Nintendo Switch: ahora escritorio gráfico Linux funcional

El homebrew en Nintendo Switch sigue avanzando y el grupo Fail0verflow ha mostrado la ejecución de un escritorio gráfico Linux completamente funcional, en concreto, KDE Plasma.

La capacidad para ejecutar software casero o de terceros no incluido en la tienda oficial y basado en código no firmado por Nintendo (y eventualmente la carga de copia de juegos) está tan avanzado como ha confirmado uno de los más importantes de la scene actual, que ya fue el primero que consiguió ejecutar Linux en la PS4.

Si hace unas semanas mostraron unas simples órdenes desde la consola, la ejecución de un escritorio gráfico tan exigente como KDE Plasma es otro nivel que permite avanzar un gran potencial de futuro. Y parece funcionar bastante bien, con funciones de toque y doble toque en su pantalla multitáctil o gestos como hacer zoom. También vemos el soporte para Wi-Fi, el control del brillo de la pantalla o una demo corriendo OpenGL a 60 fps.

Code execution is all the rage these days, but can your Switch do *this*? 😉 #switchnix pic.twitter.com/NMnBq61tOM

— fail0verflow (@fail0verflow) 17 de febrero de 2018