Nintendo Switch 2 frente a PS5 y Nintendo Switch en juegos

Durante los últimos días se han ido publicando numerosas comparativas gráficas que enfrentan a Nintendo Switch 2 con PS5 y Nintendo Switch en diferentes juegos. Hay de todo, desde comparativas limitadas a imágenes hasta otras más completas e interesantes en las que se utilizan vídeos con escenas de los juegos en cada una de esas plataformas.

Siempre es mejor contar con vídeos para ver las diferencias que existen entre uno o varios juegos corriendo en plataformas distintas, no solo por el tema de la calidad de imagen, sino también porque permite ver el grado de fluidez con el que se mueve cada plataforma. Incluso aunque no tengamos una medición de rendimiento es fácil apreciar cuándo se producen caídas a 30 FPS o menos en un juego.

En Yakuza 0 vemos que Nintendo Switch 2 es capaz de conseguir un resultado muy bueno y supera a la versión de PS4, que está funcionando en PS5 a través de la retrocompatibilidad. Al haber sido desarrollada de forma nativa para la nueva consola de Nintendo dicha versión es superior, ya que se aprecian texturas de mayor calidad y una imagen más nítida y definida.



En el vídeo de Cyberpunk 2077 salta a la vista el buen trabajo que ha hecho que ha hecho CD Projekt RED con la versión de Nintendo Switch 2. Esta aguanta muy bien el tipo frente a la versión de PS5, ya que tiene un nivel de calidad gráfica similar, pero podemos ver que la consola de Sony trabaja a una resolución superior, y que por tanto se ve mucho más nítida y limpia.

La versión de PS5 también funciona de una manera mucho más fluida (60 FPS), y sin ponerme a hacer un análisis exhaustivo he podido apreciar que esta también tiene unas sombras de mayor calidad. Con todo, un trabajo excelente teniendo en cuenta las limitaciones de Nintendo Switch 2.

Elden Ring ha sido otro de los juegos que ha sido objeto de estas comparativas, y se ha enfrentado a la versión de PS5 con la de Nintendo Switch 2. Hay diferencias notables en resolución y fluidez, siendo PS5 la clara ganadora, pero la versión para la consola de Nintendo no pinta nada mal. En este caso es recomendable esperar a que tengamos una muestra más amplia para poder comparar mejor.

Por último os dejamos dos vídeos donde se comparan juegos de Nintendo Switch con la versión mejorada para Nintendo Switch 2. Solo con el aumento de resolución y de fluidez The Legend of Zelda Tears of The Kingdom ofrece una experiencia totalmente renovada.

En Metroid Prime 4 Beyond las diferencias gráficas entre Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 son mucho más grandes. Además de la resolución podemos ver mejoras muy marcadas en las texturas, en las sombras y en la iluminación. La diferencia es tremenda en este título, y se nota el salto generacional que marca la nueva consola de Nintendo.