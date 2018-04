Square Enix muestra otro tráiler de Shadow of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider es la secuela de Rise of the Tomb Raider que está siendo desarrollada por Cristal Dynamics (la misma que las otras dos entregas) y será distribuida por Square Enix. Como es obvio, este nuevo videojuego protagonizado por Lara Croft continuará la historia comenzada por el reboot de 2013.

Square Enix ha publicado recientemente un nuevo tráiler de Shadow of the Tomb Raider, y de momento, parece que seguimos sin tener muchos detalles del juego real, ya que todo lo que se ve son, aparentemente, cinemáticas. Sin embargo, se pueden apreciar ciertos detalles, como una línea aparentemente continuista en las mecánicas y que posiblemente se trate de un juego bastante más oscuro que los anteriores. En el vídeo, que dura unos tres minutos, se puede ver a Lara luchando en la jungla y los preparativos de un sacrificio. El objetivo de la conocida arqueóloga ficticia será salvar el mundo del apocalipsis Maya.

Otro punto que podría ser interesante en esta entrega es la evolución de la propia protagonista. En el reboot de 2013 vimos a una Lara Croft bastante más vulnerable y “humanizada”, siguiendo la tendencia que se ha extendido entre algunos superhéroes en los últimos tiempos, como Batman en la trilogía de Christopher Nolan.

Al contrario que en anteriores ocasiones, Shadow of the Tomb Raider aparecerá de forma simultánea para Xbox One, PlayStation 4 y PC Windows el 14 de septiembre de 2018 si no hay retrasos. Si Feral Interactive se anima, posiblemente aparezca tiempo después para Linux y Mac.