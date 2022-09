Consigue gratis Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition

Ya conocemos los juegos gratis que estarán disponibles en la Epic Games Store a partir de esta misma tarde a las 17:00 (hora española, 16:00 en Canarias), y uno de los más interesantes es sin duda Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, la última aventura de nuestra querida Lara Croft, y uno de los mejores juegos de la franquicia tanto por su acabado técnico como por jugabilidad e historia.

La edición definitiva de Shadow of the Tomb Raider incluye contenido exclusivo que no estaba presente en la versión estándar, y todos los DLCs que ha recibido hasta la fecha. A continuación os dejo una lista exhaustiva con todos los artículos que incluye:

Tres armas exclusivas.

3 atuendos exclusivos.

Pase de temporada.

Un arma exclusiva.

Un atuendo exclusivo.

Siete DLCs en total.

Para poder jugar a Shadow of the Tomb Raider necesitaremos contar con un PC bastante potente. Los requisitos mínimos no son muy exigentes, pero para poder disfrutar de una experiencia verdaderamente buena es recomendable que contéis con un equipo que esté al menos a medio camino entre estos y los recomendados.

Requisitos mínimos

Procesador Intel Core i3-3220 o AMD equivalente.

Gráfica NVIDIA GTX 660/GTX 1050 o AMD Radeon HD 7770.

8 GB RAM.

40 GB de espacio en disco.

DirectX 11.

Windows 7 64 bits.

Requisitos recomendados

Procesador Intel Core i7 4770K o AMD Ryzen 5 1600.

Gráfica NVIDIA GTX 1060 6 GB o AMD Radeon RX 480 8 GB.

16 GB RAM.

40 GB de espacio en disco.

DirectX 12.

Windows 10 64 bits.

Un PC configurado, por ejemplo, con un Ryzen 5 1400 o un Core i7-2600 con 12 GB de RAM y una GeForce GTX 970 o una Radeon RX 570 ya es capaz de ofrecer una buena experiencia con Shadow of the Tomb Raider en 1080p, aunque esté por debajo de los requisitos recomendados.

La lista de juegos gratis para esta semana que encontraremos en la Epic Games Store también incluye Knockout City con una buena dosis de contenido adicional (DLC), y Submerged: Hidden Depths, que tiene un precio de 23,99 euros.

Para conseguir estos juegos solo tenemos que entrar en la Epic Games Store con nuestra cuenta y reclamarlos, sin más. Una vez que lo hagamos recibiremos un correo de confirmación y se añadirán automáticamente a nuestra biblioteca. No es necesario instalarlos, de hecho ni siquiera tendremos que llegar a jugarlos, serán nuestros para siempre desde el momento en el que completemos la reclamación.