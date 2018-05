PlayStation Now añade los primeros juegos PS2

Sony ha añadido los primeros juegos PS2 a PlayStation Now, el servicio que permite ejecutar mediante streaming juegos PlayStation en una PS4 y más limitadamente en un PC.

Los últimos movimientos que estamos viendo en torno a la distribución de contenidos muestran la importancia del streaming. Si en música o cine son un éxito total, en juegos tiene su problemática propia y todavía queda un largo camino que recorrer para que uno de los servicios pueda presumir de ser el “Netflix para juegos”.

Por intentos que no quede y bajo diversos enfoques. NVIDIA con el servicio de juego bajo demanda GeForce Now o Microsoft con el Xbox Game Pass que aunque no es un servicio en streaming apunta a un futuro del videojuego donde veremos más streaming, más juego bajo demanda y más juego como servicio ejecutado independientemente del hardware que utilicemos. No será fácil ni a corto plazo, pero las bases están fijadas.

Por su parte, Sony, anunció un servicio PlayStation Now que pretendía comenzar a rentabilizar los 380 millones de dólares abonados para comprar Gaikai, otro servicio basado en la nube que permitía correr videojuegos o aplicaciones desde un PC a través del navegador u otro dispositivo conectado a Internet. Por no hablar de otro de los precursores, OnLive, también comprado por Sony.

Desde entonces el servicio se ha ido ampliando, primero añadiendo más títulos de PS3 y después los de PS4. También ampliado (de manera limitada porque aún hay muy pocos títulos) a PCs con Windows, lo que entendemos por la respuesta de Sony al Xbox Play Anywhere, la iniciativa de Microsoft que une el mundo de las consolas y los PCs.

Sony anuncia ahora la llegada de los primeros juegos PS2 a PlayStation Now. Son pocos y no los mejores (Ape Escape 2, Dark Cloud 2, Hot Shots Tennis…) pero son todo un ejercicio de nostalgia para los amantes del ecosistema de juegos de Sony.

Además de ellos, la firma ha añadido nuevos juegos de PS4 a un catálogo que supera los 650 títulos. Recientemente, se ajustó el precio de la suscripción en Europa a 14,99 euros mensuales y se mejoró todos el servicio. El problema ya lo conoces:, incluyendo España, a pesar de las peticiones de los usuarios.