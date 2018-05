Listada la GTX 1180 de NVIDIA: posibles especificaciones

En este artículo hicimos un análisis en profundidad de lo que esperábamos de la próxima generación gráfica de NVIDIA, una serie que en teoría debutará en algún momento de la segunda mitad de este año y que estará liderada por la GTX 1180, una tarjeta gráfica tope de gama que también podría llamarse GTX 2080.

Todavía no tenemos confirmada la nomenclatura que utilizará NVIDIA pero la base de datos de TechPowerUP! ha listado una referencia completa a la GTX 1180 que incluye todas y cada una de sus especificaciones técnicas, algo bastante curioso ya que no todavía no se ha producido ninguna filtración que tenga valor oficial o una credibilidad razonable.

Puede que dicho medio haya tenido acceso a información “privilegiada” o que simplemente estén preparando su base de datos para la llegada de lo nuevo del gigante verde, pero lo cierto es que los datos técnicos encajan perfectamente con la mayoría de nuestras previsiones como veremos a continuación:

GPU GV104 (arquitectura Volta) fabricada en proceso de 12 nm.

3.584 shaders a 1.405 MHz-1.582 MHz, modo normal y turbo.

a 1.405 MHz-1.582 MHz, modo normal y turbo. 224 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

16 GB de memoria GDDR6 a 12 GHz efectivos.

a 12 GHz efectivos. TDP de 200 vatios.

En líneas generales tenemos unas especificaciones que nos recuerdan a las de la GTX 1080 TI, aunque gracias al cambio de arquitectura esta GTX 1180 debería ofrecer un rendimiento superior al de aquella.

Nos llama la atención la referencia a la arquitectura Volta, empleada en la GTX TITAN V y en las series Tesla y Quadro de última generación, sobre todo porque los últimos rumores apuntaban a la utilización de Turing o Ampere en las soluciones GeForce.

Puede que se trate de un error de la base de datos ya que Turing es una revisión de Volta (optimización tanto en rendimiento como en eficiencia), pero no podemos confirmarlo así que no podemos descartar que NVIDIA haya optado por aprovechar Volta y reservar las otras arquitecturas para situaciones “de necesidad”.

Os recordamos que los últimos rumores aseguraban que la GTX 1180 llegará en julio y que su precio podría rondar los 700 dólares.

Más información: WCCFTech.