La GeForce GTX 2080 está llamada a convertirse en la próxima tarjeta gráfica tope de gama de NVIDIA. Hay algunas voces que apuntan que podría llamarse GeForce GTX 1180, pero de momento no hay una información definitiva que incline la balanza a favor de uno de esos dos nombres así que ambos son válidos.

Con todo creo que es probable que NVIDIA acabe apostando por el nombre GeForce GTX 2080 por cuestiones de márketing puesto que éste sugiere una evolución mucho mayor frente a la actual GeForce GTX 1080, y ya sabemos lo importantes que son los nombres comerciales para las empresas.

Sabemos que la próxima generación gráfica de NVIDIA ha generado una gran expectación y que muchos de nuestros lectores tienen dudas sobre si deben esperar o no a su lanzamiento antes de comprar una nueva tarjeta gráfica. En este artículo vamos a profundizar sobre esa cuestión, os vamos a explicar todo lo que sabemos y esperamos de la serie GeForce GTX 20 y también os vamos a ofrecer algunos consejos básicos para afrontar de la mejor manera posible esta etapa de transición en la que nos encontramos.

GeForce GTX 2080, una gran sombra con algunas luces

NVIDIA está llevando el desarrollo de la GeForce GTX 2080 con un absoluto secretismo, pero gracias a los movimientos más recientes que ha llevado a cabo la compañía hemos podido sacar algunas conclusiones importantes que creemos que se cumplirán en esa nueva generación.

A nivel de arquitectura se habla de dos grandes posibilidades, Turing y Ampere. Según las últimas informaciones todo apunta a que NVIDIA utilizará Turing y reservará Amperece para la próxima generación, lo que significa que las GeForce GTX 2080 estarían basadas en el núcleo gráfico GT104.

La nomenclatura 104 (o 204 en algunas generaciones como Maxwell) se utiliza para diferenciar al núcleo gráfico de gama alta de aquella pero no designa al tope de gama, ya que aquél normalmente se distingue con la numeración 100 o 102 en algunos casos (por ejemplo el GP100 es el tope de gama en el sector profesional y el GP102 el tope de gama en consumo general, ya que se utilizan en las GTX TITAN XP Y GTX 1080 TI, respectivamente).

Esto quiere decir que junto al núcleo gráfico GT104 podría haber un GT102 utilizado en las GTX 2080 TI y un GT100 que quedaría reservado a las nuevas tarjetas gráficas GTX TITAN. Las gamas inferiores estarían formadas por los GT106 (GTX 2060 y sus variantes), GT107 (GTX 2050 y GTX 2050 TI) y GT108 (GT 2030).

Uno de los cambios más importantes que veremos a nivel de arquitectura será el salto al proceso de 12 nm. Las GeForce GTX 10 utilizan los procesos de 16 nm y de 14 nm, así que la transición a los 12 nm permitirá mejorar la eficiencia y las temperaturas de trabajo. Algunas fuentes han comentado que NVIDIA podría dar el salto a los 7 nm, pero lo vemos poco probable por la complejidad del mismo y los problemas de suministro que podría llevar aparejados.

Por lo que respecta a las especificaciones todavía no tenemos nada claro, pero me atrevo a dejaros una estimación de características básicas y de rendimiento comparado con la generación actual:

GeForce GTX 2080 TI : alrededor de 5.000 shaders con un rendimiento similar al de 2 X GTX 1080.

: alrededor de 5.000 shaders con un rendimiento similar al de 2 X GTX 1080. GeForce GTX 2080 : podría rondar los 3.000 shaders y rendir como 2 X GTX 1070.

: podría rondar los 3.000 shaders y rendir como 2 X GTX 1070. GeForce GTX 2070 : unos 2.500 shaders y un rendimiento similar o inferior al de una GTX 1080 TI.

: unos 2.500 shaders y un rendimiento similar o inferior al de una GTX 1080 TI. GeForce GTX 2060 : entre 1.500 y 2.000 shaders con un rendimiento cercano al de una GTX 1080.

: entre 1.500 y 2.000 shaders con un rendimiento cercano al de una GTX 1080. GeForce GTX 2050 TI : entre 1.000 y 1.200 shaders, rendiría al nivel de una GTX 1060 de 6 GB.

: entre 1.000 y 1.200 shaders, rendiría al nivel de una GTX 1060 de 6 GB. GeForce GTX 2050: entre 700 y menos de 1.000 shaders, debería rendir más que una GTX 1050 TI.

Os recuerdo antes de cerrar este punto que el trazado de rayos ha sido anunciado como una de las novedades más importantes de NVIDIA para los próximos juegos triple A, incluidos el esperado Metro Exodus. Esta técnica requiere de una gran potencia y algunas fuentes han apuntado la posibilidad de que los de verde lancen sus nuevas GTX 20 con núcleos tensor dedicados a potenciar dicha característica.

Si este rumor se cumple además del total de shaders todas las tarjetas que hemos citado vendrían con un número determinado de núcleos tensor. Para que os hagáis una idea la GTX TITAN V cuenta con 5.120 shaders y 640 núcleos tensor, así que puede que esa GeForce GTX 2080 venga como dijimos con unos 3.000 shaders y 320 núcleos tensor.

¿Cómo debería afrontar el cambio de generación?

Todo depende de tu situación actual y de tu presupuesto aunque en general te recomiendo esperar, ya que el precio de la mayoría de las tarjetas gráficas actuales sigue inflado y la única que realmente se ha normalizado ha sido la GTX 1080, que se puede encontrar por unos 600 euros.

En general lo más recomendable es esperar al lanzamiento de la nueva generación por tres sencillas razones. La primera es que como dijimos los precios siguen inflados y el la llegada de las GTX 20 podría ayudar a reducir los precios de una manera considerable.

La segunda razón es que podremos ver si realmente merece la pena ir a por un modelo de nueva generación como la GeForce GTX 2080 o si por el contrario no hay diferencias notables más allá del incremento de potencia bruta y de una mayor eficiencia.

Por último, aunque no por ello menos importante, debemos tener en cuenta que es muy probable que con el lanzamiento de las GeForce GTX 20 se produzca una liquidación de los modelos de la generación anterior, lo que significa que cabe la posibilidad de que encontremos ofertas interesantes de determinadas soluciones gráficas. En estos casos comprar una tarjeta gráfica de la generación GTX 10 podría ser una buena opción si el precio acompaña.

Recuerdo por ejemplo en las últimas generaciones haber visto liquidaciones de las Radeon R9 290 a menos de 200 euros y GTX 980 TI a menos de 400 euros. Fueron promociones puntuales, pero todo es cuestión de estar atentos y de echar un ojo a las promociones habituales de los principales minoristas tecnológicos.

Antes de terminar quiero recordaros que no esperamos una transición importante en juegos hasta la llegada de PS5 y Xbox Two, más que nada porque los desarrollos se llevan a cabo sobre la base de PS4 y Xbox One y sus limitaciones técnicas siguen frenando el auténtico aprovechamiento de los PCs actuales.

Con esto quiero decir que los que tengáis ahora mismo una tarjeta gráfica de gama alta como las GTX 1070-GTX 1080 o Radeon RX Vega 56-64 no tendréis un motivo real para actualizar más allá del trazado de rayos, una tecnología por la que también ha apostado el gigante de Sunnyvale.

Enlaces de interés: Guías MC.