Rick y Morty tendrá una cuarta temporada y más

Dan Harmon, uno de los dos creadores de la serie Rick y Morty, declaró hace poco lo que para muchos de sus fans fue una noticia terrible: la cuarta temporada de la serie no llegaría nunca a estrenarse. Sin embargo, parece que sólo ha sido una jugarreta al más puro estilo de su serie, ya que finalmente se ha dado a conocer que Rick and Morty no solo volverá para una cuarta temporada, sino para mucho más.

La noticia ha llegado a través de la cuenta oficial de Twitter de Justin Roiland, el segundo de los creadores de la serie y, además, el encargado de dar voz a ambos protagonistas. Anunciado mediante un twit con un dibujo a mano de Rick y Morty en el que los personajes comentaban la continuación de la serie, y teniendo en cuenta la propensión de estos hombres a las bromas pesadas, no es de extrañar que los primeros comentarios de los fans se debatiesen entre la emoción, el miedo, y las dudas.

More Rick and Morty coming. Looking forward to all the tweets asking where it is! #theydrawingit pic.twitter.com/KZild3B9rP

— Justin Roiland (@JustinRoiland) May 10, 2018