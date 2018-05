La la NES Mini Classic fue toda una sorpresa por parte de Nintendo. Esta consola aprovechó la fiebre retro que impera en el sector tecnológico y atrajo a una gran cantidad de usuarios. Su éxito fue tal que incluso superó las expectativas de la gran N.

Como recordarán nuestros lectores habituales esto tuvo consecuencias importantes, ya que Nintendo no había preparado un suministro lo bastante alto como para cubrir la gran demanda de la la NES Mini Classic, lo que produjo una fuerte especulación que dio pie a mercado de reventas con precios abusivos.

El caso es que Nintendo prometió que iba a volver a lanzar la la NES Mini Classic próximamente, un mensaje con el que la compañía japonesa ponía sobre aviso a los consumidores para que no compraran la consola a los precios absurdos que pedían algunos revendedores, y al final han acabado cumpliendo su palabra ya que han confirmado que volverá a estar disponible a partir del 29 de junio.

En efecto, esto quiere decir que a partir del 29 de junio podremos volver a comprar la la NES Mini Classic. Nintendo no ha dado detalles sobre el volumen de suministro que piensan ofrecer pero han indicado que la mantendrán hasta terminar 2018, por lo que en teoría no debería haber problemas para hacerse con una a su precio recomendado.

Con todo os recomendamos que si os quedasteis sin ella en su primer lanzamiento y no queréis perder esta nueva ocasión hagáis la reserva tan pronto como sea posible, ya que así os aseguraréis de recibir una unidad nada más llegue al mercado.

#NESClassic Edition will return to stores on June 29! This system and the #SNESClassic Edition system are expected to be available through the end of the year. https://t.co/LclbG5m4ta pic.twitter.com/1PcXBI5qJC

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 14 de mayo de 2018